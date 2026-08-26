Carolina Escobar: “La capacidad más determinante es entender que el liderazgo no se ejerce en solitario”

Acumula más de 20 años de experiencia en mercados de capitales, inversión, estructuración financiera y tecnología en sectores como retail, infraestructura y banca. Cuenta con maestría en Venture Capital and Private Equity de la Universitat Internacional de Catalunya, estudios de Alta Gerencia en Los Andes y formación en Estrategia en la Universidad de Pittsburgh.

Hoy, esta administradora de negocios paisa lidera Fiduciaria Central, una entidad con presencia en el 70 por ciento del territorio nacional que ofrece soluciones que conectan inversión, infraestructura y alianzas entre los sectores público y privado para impulsar el crecimiento económico de los territorios.

Además de articular la relación con la Junta Directiva, Escobar lleva el rumbo de la compañía en un entorno complejo y cambiante. Para esto, dice, se requiere visión estratégica, firmeza, capacidad de adaptación y resiliencia.

“La habilidad más determinante quizá es entender que el liderazgo no se ejerce en solitario. Un CEO debe construir equipos de alto desempeño, rodearse de talento y generar confianza”.

En esa medida, reconoce las fortalezas de cada género: “Hombres y mujeres podemos hacer aportes diferentes, y ahí es donde la diversidad es tan importante”.

Como madre cabeza de hogar señala que el equilibrio no está en distribuir el mismo tiempo para trabajo y vida personal, sino en “aprender a gestionar mental y emocionalmente las exigencias del rol y de cada etapa de la vida”.