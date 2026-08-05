Cuando una voz encuentra a otra

Hace algunos años abrí una cuenta en redes sociales para compartir una de las cosas que más disfruto: poner una mesa bonita, recibir a quienes amo, cocinar, decorar con flores y encontrar belleza en los pequeños detalles. Pensé que estaba hablando de decoración. Con el tiempo descubrí que también hablaba de esperanza, inspiración y comunidad.

Nunca imaginé que entre un mantel, una receta o un arreglo floral aparecerían mujeres que necesitaban mucho más que una idea para su casa. Encontré mujeres que buscaban sentirse acompañadas, recuperar la ilusión de emprender, creer nuevamente en ellas o simplemente recordar que la belleza también puede habitar lo cotidiano.

Entendí que las comunidades no se construyen alrededor de un algoritmo. Se construyen alrededor de la confianza.

Vivimos un momento extraordinario. Durante mucho tiempo las mujeres tuvimos que abrirnos espacio para que nuestras ideas fueran tenidas en cuenta. Hoy el mundo digital nos ofrece un escenario distinto, en el que podemos amplificar nuestras voces, impulsar proyectos, defender causas y abrir camino para otras mujeres.

Pero esa oportunidad también trae una enorme responsabilidad.

Cada contenido que compartimos deja una huella. A veces pensamos que publicamos una foto o unas cuantas líneas, cuando en realidad podemos despertar una vocación, impulsar un sueño o acompañar a alguien en un momento difícil.

Hay una frase que me acompaña desde hace tiempo: no se puede ser lo que no se puede ver.

Cuando una niña ve a una científica hablar con pasión de su trabajo, entiende que ella también podría llegar a serlo. Cuando una joven ve a una empresaria contar sus tropiezos, descubre que el miedo no es el final del camino. Cuando una mujer encuentra a otra que comparte su historia con autenticidad, deja de sentirse sola.

Eso también es liderazgo.

Hoy vemos mujeres utilizando sus plataformas para acercar áreas como la ciencia, el emprendimiento, la educación, la sostenibilidad y la salud mental a millones de personas. No es casualidad que las organizaciones comprendan cada vez más el valor de quienes crean comunidad desde la confianza.

Como directora del Círculo de Mujeres Semana Dinero tengo el privilegio de ver todos los días cómo una mujer inspira a otra, y cómo esa inspiración termina multiplicándose. Como creadora de contenido también he comprendido que el verdadero impacto no está en el número de seguidores, sino en la capacidad de abrir conversaciones que transforman, tender puentes y recordarles a otras mujeres que su voz también merece amplificarse. Porque al final, las comunidades más valiosas no nacen de una pantalla, sino cuando una voz encuentra a otra.

La influencia dejó de ser un privilegio de unos pocos. Hoy puede convertirse en un acto de generosidad y cambiar vidas.

Juliana Palacio, Directora Círculo de Mujeres Semana Dinero

@tendenciaymesa