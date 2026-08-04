Lo que realmente hace que las cosas pasen

Hay una palabra que pocas veces aparece en los indicadores de una empresa y, sin embargo, de ella dependen casi todos sus resultados: conexión.

No hablo de tecnología ni de estar siempre disponibles. Hablo de la capacidad de enlazar personas, procesos, decisiones y propósitos para que las cosas sucedan. Las organizaciones no avanzan únicamente porque tengan talento, recursos o buenas ideas. Avanzan cuando logran que todo eso trabaje de manera coordinada.

Quizá ahí reside uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. El más reciente informe de Gallup reveló que solo dos de cada diez colaboradores en el mundo se sienten realmente comprometidos con su trabajo, una desconexión que le cuesta a la economía global cerca de 10 billones de dólares al año en productividad.

Quizá el problema nunca fue la falta de talento. Quizá siempre fue la falta de conexiones.

Durante más de veinte años he recorrido distintas dimensiones de una misma industria: el turismo. He trabajado en conectividad aérea, distribución digital, promoción internacional de Colombia y hotelería. Aunque parecen negocios distintos, todos comparten un mismo propósito: conectar.

Una aerolínea conecta un territorio con una oportunidad. Una plataforma digital conecta una necesidad con una solución. La promoción de un país conecta su oferta con el mundo. Un hotel conecta al viajero con una experiencia y, al mismo tiempo, articula equipos, proveedores, comunidades y empresas alrededor de un mismo servicio.

Lo más interesante es que esas conexiones casi nunca son visibles para el cliente. Quien compra un viaje no alcanza a ver las conversaciones, los acuerdos y las decisiones que hicieron posible su experiencia. Solo percibe el resultado. Y ese resultado depende de que muchas personas, incluso sin conocerse, hayan cumplido bien su parte y confiado en el trabajo de los demás.

Ahí aparece el verdadero valor de los procesos.

Durante años, la palabra “proceso” se ha asociado con burocracia, rigidez o control. Yo prefiero entenderla como una cadena de confianza. Un buen proceso no existe para llenar formatos ni limitar la iniciativa. Existe para dar claridad, ordenar responsabilidades y permitir que cada persona comprenda cómo su trabajo impacta el de los demás.

Cuando esa cadena está bien diseñada, las cosas fluyen. Los equipos saben qué deben hacer, por qué es importante y cómo su aporte influye en el resultado colectivo. Cuando los eslabones se rompen aparecen los reprocesos, el desgaste, la frustración y esa sensación, tan común, de trabajar mucho sin lograr que las cosas sucedan.

Por eso creo que liderar también significa diseñar conexiones. No basta con definir metas o exigir resultados. Es necesario crear las condiciones para que las personas puedan coordinarse, decidir y actuar con confianza.

Nunca he creído que el miedo produzca el mejor trabajo. Puede generar obediencia o una sensación pasajera de velocidad, pero difícilmente construye compromiso, creatividad o sentido de pertenencia. La confianza, en cambio, abre espacio para preguntar, proponer, reconocer errores y aprender.

Y es precisamente ahí donde cobra sentido una idea que, con el tiempo, se ha convertido en una convicción personal: el trabajo bonito.

Trabajo bonito no significa trabajo fácil ni ausencia de exigencia. Significa hacer las cosas con rigor, respeto, propósito y orgullo. Significa entender que los resultados importan, pero también la manera de alcanzarlos. Porque es durante el proceso donde realmente se construyen la cultura organizacional y la experiencia que finalmente recibe el cliente.

En el turismo lo vemos todos los días. Una gran experiencia nunca depende de una sola persona. Es el resultado de cientos de conexiones que funcionan de manera casi invisible. El viajero probablemente nunca conocerá a quienes hicieron posible su recorrido, pero sí recordará cómo lo hicieron sentir.

Y, en el fondo, ocurre exactamente lo mismo en cualquier organización.

Hacer que las cosas pasen no consiste en exigir más a cada eslabón. Consiste en lograr que todos comprendan que forman parte de una misma cadena.

Tal vez por eso las conexiones son invisibles: cuando funcionan, nadie las nota. Sin embargo, son ellas las que sostienen los resultados, fortalecen la confianza y convierten el esfuerzo individual en impacto colectivo.

Las organizaciones que entienden esta realidad no solo son más eficientes. También se convierten en lugares donde las personas encuentran sentido en lo que hacen y se sienten orgullosas del trabajo que entregan.

Ese, para mí, es uno de los legados más valiosos que puede dejar un líder: construir procesos que conecten, culturas que inspiren confianza y equipos capaces de hacer que las cosas pasen. Porque las conexiones casi nunca se ven, pero los resultados que hacen posibles siempre terminan hablando por ellas.

Laura Martínez Rodríguez, directora Corporativa Mercadeo y Ventas de GHL Hoteles