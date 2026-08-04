El costo invisible de liderar en silencio

Hace una semana, al terminar una convención, participé en una conversación con varios líderes. En medio del intercambio, varios coincidieron en una misma idea: “No puedo mostrarle a mi equipo que tengo dudas, porque temo que dejen de confiar en mí y de seguir mi liderazgo. La presión de tomar decisiones estratégicas es muy alta, pero se vive en silencio”.

Esa conversación me llevó a reflexionar sobre una realidad que pocas veces se expresa abiertamente: en la cima también existe vulnerabilidad.

El ejercicio del liderazgo exige transmitir seguridad. Se espera que un líder tome decisiones con certeza, comunique con claridad y proyecte confianza incluso en escenarios de incertidumbre. Esa expectativa genera una carga emocional y cognitiva que, en muchos casos, resulta difícil de medir, pero imposible de ignorar.

La presión inherente del cargo. La verdadera pregunta no es si puede evitarse, sino cómo se preparan los líderes para gestionar esa carga interna que rara vez se hace visible hacia afuera.

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En estos contextos de alta exigencia es frecuente encontrar líderes que experimentan dudas o incertidumbre, pero deciden callarlas. Personas que sienten temor, pero evitan procesarlo; que enfrentan conflictos entre pares sin pedir apoyo; que reconocen brechas en sus competencias, pero prefieren ocultarlas antes que exponerlas. Detrás de ese comportamiento persiste una idea profundamente arraigada: creer que el liderazgo es incompatible con la duda, que la incertidumbre equivale a debilidad y que la debilidad es sinónimo de incompetencia.

Esta dinámica también tiene consecuencias para las organizaciones.

Muchos líderes identifican tensiones dentro de sus equipos, pero, ante la falta de herramientas para gestionarlas, terminan concentrando todos sus esfuerzos en los indicadores de desempeño, bajo la idea de que un objetivo compartido bastará para superar los conflictos. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: las dificultades en las relaciones suelen aparecer antes que los problemas en los resultados. Primero se deteriora la comunicación; después, el desempeño.

El efecto termina siendo conocido: desgaste de los equipos, pérdida de confianza y fuga de talento hacia otras organizaciones. Todo ello implica costos económicos, reputacionales y humanos que con frecuencia no aparecen reflejados en los informes de gestión, aunque terminan afectando la competitividad.

Frente a este panorama, cada vez más líderes buscan acompañamiento profesional de manera confidencial. Ese ya es un avance importante. Sin embargo, el verdadero cambio ocurre cuando ese acompañamiento se refleja en el comportamiento cotidiano, porque el ejemplo tiene mucho más poder que cualquier discurso.

Existe una disciplina dedicada específicamente a este problema: la psicología clínica organizacional, también conocida como psychological leadership. Su propósito es comprender cómo la gestión profesional de las emociones y los comportamientos impacta el bienestar del líder, el clima organizacional y, finalmente, los resultados del negocio. La evidencia muestra que el orden importa: cuando primero se fortalece la dimensión humana, los resultados organizacionales también mejoran.

Por eso, incorporar el bienestar mental de quienes lideran y brindarles herramientas para gestionar equipos según las características de cada colaborador deja de ser una iniciativa de bienestar corporativo. Hoy constituye una decisión estratégica para la competitividad de las organizaciones.

La pregunta de fondo ya no es si los líderes son vulnerables. Lo son. La verdadera pregunta es si están dispuestos a dejar de gestionar esa vulnerabilidad en soledad y si las organizaciones están preparadas para construir entornos donde pedir apoyo no sea interpretado como una debilidad, sino como una muestra de liderazgo responsable.

Las empresas que entiendan esto antes que las demás no solo tendrán líderes más sanos. También construirán equipos más sólidos, organizaciones más sostenibles y una ventaja competitiva que difícilmente podrá replicarse.

Porque acompañar a quien lidera no es un acto de debilidad institucional.

Es una decisión estratégica.

Laura María Molina Ayala, CEO, BALBAL SAS — psicóloga clínica empresarial, consultora en liderazgo y alto performance