Cuando el liderazgo tuvo que reinventarse para un mundo más inclusivo

Durante los últimos años, las organizaciones han avanzado de manera importante en sus estrategias de diversidad e inclusión. Hoy es más común encontrar políticas, programas, indicadores y compromisos institucionales que buscan construir espacios de trabajo más equitativos. Sin embargo, a medida que estas iniciativas han madurado, también ha quedado en evidencia una realidad: la inclusión no se consolida cuando una organización hace pública una política, sino cuando quienes lideran equipos son capaces de convertir esa intención en una experiencia cotidiana.

No es casualidad que el Foro Económico Mundial señale que más de 1.300 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, convirtiéndose en la minoría más grande del planeta. Aun así, muchas de las barreras que enfrentan para acceder y permanecer en el mercado laboral no están relacionadas con sus capacidades, sino con la manera en que seguimos entendiendo el liderazgo.

Y, en realidad, este no es un reto exclusivo de las personas con discapacidad.

Los equipos de trabajo nunca habían sido tan diversos como hoy. Conviven distintas generaciones, culturas, experiencias, formas de aprender, expectativas e incluso maneras de resolver problemas. Esa diversidad, lejos de ser una tendencia, se convirtió en la nueva realidad del mundo laboral. Sin embargo, pareciera que seguimos formando líderes para gestionar equipos homogéneos, cuando hace mucho tiempo dejaron de serlo.

Durante años entendimos que un buen líder era quien cumplía los objetivos, tomaba decisiones oportunas y lograba resultados. Todo eso sigue siendo importante, pero hoy resulta insuficiente. El verdadero desafío ya no consiste únicamente en dirigir personas, sino en crear las condiciones para que personas diferentes puedan construir juntas.

Quizá esa sea la principal lección que ha dejado la conversación sobre inclusión. Durante mucho tiempo pensamos que el reto era incorporar diversidad a las organizaciones. Hoy entendemos que el verdadero desafío es saber liderarla.

Las personas con discapacidad han hecho visible esa necesidad. No porque requieran un liderazgo distinto, sino porque nos han obligado a cuestionar una forma de liderar que durante décadas asumió que todas las personas trabajaban, aprendían y se relacionaban de la misma manera. Cuando un líder logra que una persona con discapacidad pueda desarrollar plenamente su talento, probablemente también está creando un mejor entorno para todos. Escuchar antes de asumir, adaptar cuando es necesario, generar confianza o reconocer el potencial por encima de los prejuicios no beneficia únicamente a un grupo específico; fortalece cualquier equipo.

Por eso, la inclusión rara vez depende de un procedimiento. Se construye en decisiones pequeñas: quién tiene la oportunidad de participar, quién recibe retroalimentación para crecer, quién siente que puede expresar una idea diferente o pedir ayuda sin temor a ser juzgado. Son decisiones cotidianas que ningún manual puede anticipar y que, casi siempre, están en manos de quien lidera.

Tal vez ha llegado el momento de ampliar nuestra definición de liderazgo. Liderar ya no consiste solo en movilizar personas hacia un objetivo común. También significa crear espacios donde las diferencias puedan convertirse en una ventaja y no en una barrera. Exige escuchar con curiosidad, actuar con coherencia, generar confianza, reconocer nuestros propios sesgos y comprender que las personas no necesitan ser iguales para aportar el mismo valor.

Así como reinventarse dejó de ser una opción para convertirse en una competencia esencial del mercado laboral, creo que el liderazgo inclusivo también dejó de ser un atributo deseable para convertirse en una condición necesaria. No porque sea una tendencia, sino porque el mundo del trabajo cambió y los líderes necesitan cambiar con él.

El liderazgo siempre ha evolucionado al ritmo de las transformaciones del mundo del trabajo. Hoy, esa evolución pasa por comprender que dirigir personas ya no es suficiente. Los líderes que marcarán la diferencia no serán únicamente quienes obtengan mejores resultados, sino quienes sean capaces de construir equipos donde las diferencias generen confianza, aprendizaje y mejores decisiones. Quizá ahí radique el verdadero desafío del liderazgo en los próximos años: no aprender a liderar personas diferentes, sino entender que la diversidad exige una manera diferente de liderar.

Angélica Cantillo es consultora en Recursos Humanos