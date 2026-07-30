El conocimiento se comparte

Durante mucho tiempo nos enseñaron que el conocimiento era poder. Y, en cierta medida, lo es. Sin embargo, creo que hoy esa afirmación está incompleta. En un mundo donde la tecnología evoluciona todos los días, el verdadero valor ya no está en cuánto conocimiento acumulamos, sino en nuestra capacidad de compartirlo, cuestionarlo y construir sobre él.

Hace poco escuché una frase que me hizo reflexionar: “El sol brilla para todos”. Pensé que el conocimiento debería funcionar exactamente igual.

El sol no pierde fuerza porque ilumine a más personas. Su propósito, precisamente, es hacerlo. ¿Por qué entonces seguimos creyendo que compartir lo que sabemos nos hace perder valor?

Con frecuencia encontramos organizaciones en las que el conocimiento permanece concentrado en unas pocas personas. A veces ocurre por falta de procesos; otras, porque existe la idea de que saber algo que los demás no saben representa una ventaja. Pero esa lógica tiene un costo muy alto.

Cuando el conocimiento se guarda, las organizaciones se vuelven dependientes de individuos y no de capacidades. La innovación se ralentiza, el aprendizaje se limita y el cambio se hace más difícil. Por eso, en un entorno donde todo evoluciona constantemente, esa puede ser una de las mayores vulnerabilidades de una empresa.

Compartir conocimiento no significa renunciar a una ventaja competitiva. Significa entender que el verdadero diferencial está en la capacidad de seguir aprendiendo. Nadie conserva su liderazgo por saber más que los demás durante mucho tiempo; lo conserva porque nunca deja de aprender y porque contribuye a que otros también lo hagan.

La inteligencia artificial está acelerando esta realidad. Hoy el acceso al conocimiento es más democrático que nunca. La información está al alcance de millones de personas. La diferencia ya no la marca quién tiene acceso a ella, sino quién es capaz de convertirla en criterio, en decisiones y en impacto.

Quizás por eso creo que el liderazgo también necesita evolucionar. Durante años admiramos a quienes acumulaban conocimiento. Hoy deberíamos admirar a quienes crean espacios para que ese conocimiento circule, se multiplique y genere nuevas ideas.

Cuando una persona enseña, no pierde lo que sabe. Cuando una organización comparte, no pierde valor. Cuando un ecosistema aprende en conjunto, todos avanzan.

En BeeOne creemos que la innovación continua y responsable comienza con una mente abierta. Y una mente así entiende que el conocimiento no pierde valor cuando se comparte; por el contrario, encuentra su mayor propósito cuando impulsa el crecimiento de otros. Porque, al final, el sol nunca ha dejado de brillar por iluminar a todos y el conocimiento tampoco debería hacerlo.

María Victoria Polanco Betancourt, CEO & Co-Founder de BeeOne