Líderes empresariales. Rotorr - Motor de Innovación gestionó en solo dos años más de 400 mil millones de pesos en proyectos de ciencia e innovación

Rotorr - Motor de Innovación es una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia que en los últimos dos años ha gestionado más de 400 mil millones de pesos y cerca de 30 proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Según su director ejecutivo, Jaime Restrepo Carmona, el objetivo es demostrar que la ciencia puede convertirse en una fuente de impacto social, económico y ambiental para las comunidades.

¿Cómo surgió el proyecto?

JAIME RESTREPO CARMONA: En la Universidad Nacional de Colombia investigamos por más de una década sobre estrategias exitosas para transferir el conocimiento a la sociedad. Con un benchmarking de universidades de todo el mundo, identificamos que el vehículo más idóneo son las entidades no lucrativas. Así, en marzo de 2023 nació Rotorr - Motor de Innovación como una apuesta de la academia para llevar la innovación, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento a los territorios y a las organizaciones estatales. La idea es transformar los problemas y necesidades en oportunidades, retos y soluciones para generar rentabilidad social, económica y ambiental.

Después de ese primer paso, ¿cómo siguió avanzando el proyecto?

J.R.C: Un grupo de profesores, estudiantes, egresados y pensionados, sin capital inicial de trabajo pero con mucho entusiasmo, creamos un modelo de innovación para la gestión integral de recursos. Tocamos puertas en diferentes organizaciones, en donde, para sorpresa nuestra, la iniciativa fue muy bien recibida.

¿Qué resultados han logrado hasta el momento?

J.R.C: En este primer piloto de dos años logramos gestionar de manera ágil, efectiva y transparente, un presupuesto de más de 400 mil millones de pesos en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Esto nos ha permitido desarrollar más de 30 proyectos con entidades estatales, la generación de productos científicos y algunos excedentes, que serán reinvertidos en emprendimiento, bienestar universitario y fortalecimiento de las funciones misionales de la Unal. Así mismo, se crearon más de 6.000 puestos de trabajo, incluyendo a estudiantes y egresados, involucrando a más de 140 aliados integrantes de todo nuestro ecosistema de innovación. Sin embargo, el principal resultado de esta maravillosa experiencia ha sido demostrar que, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación podemos transformar las organizaciones, principalmente las entidades públicas para que cumplan su misionalidad de cara a la ciudadanía.

¿Cómo ha sido la gestión de esos proyectos?

J.R.C: La Unal nos asignó la tarea de transferir el conocimiento desde los laboratorios a los territorios, por lo que Rotorr se habilitó como una spin-off universitaria, vinculada al sector de la economía social y solidaria. Este proceso se fundamentó en conceptos como la primacía de las personas sobre el capital, la cooperación en lugar de competencia, la creación colectiva de valor, el complemento del capitalismo (no sustitución del mismo), las asociaciones simbióticas, la generación de nuevos mercados y la participación ciudadana.

Es decir, ¿su modelo se basa más en las personas y en la sociedad que en la productividad?

J.R.C.: Nuestro modelo de gestión se enfoca en la Sociedad 5.0, en donde los avances tecnológicos se centran en las personas y se utilizan no solo para aumentar la productividad, sino para resolver los problemas del día a día. Además, gestiona escenarios y fuentes de financiación para impulsar e involucrar a las spin-off y startups en estrategias de innovación con entidades estatales. También implementa un proceso que incluye la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación para abordar problemas, necesidades y retos de los sectores público y privado en beneficio de las comunidades.

¿Qué otras particularidades tiene el modelo de la Corporación?

J.R.C: El modelo también instaura una plataforma de innovación en el interior de las organizaciones que propicia el aumento de la productividad y la competitividad, ahorrando tiempo y dinero. Esto posibilita la celebración de convenios docente-asistenciales que garantizan sitios de práctica y canales de inserción laboral temprana para los estudiantes y recién egresados. Por otra parte, impulsa la transferencia de conocimiento desde la industria y las consultoras más prestigiosas del mundo hacia nuestros grupos de investigación, con la potenciación de las capacidades internas y la conformación de nuevas redes nacionales e internacionales. Todo esto genera nuevos ingresos que permiten la sostenibilidad en el tiempo, y rentabiliza la propiedad intelectual a través del despliegue y comercialización de soluciones tecnológicas desarrolladas con organizaciones aliadas, a fin de reinvertir en bienestar universitario, innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento.

El mundo digital es cada vez más importante hoy, ¿cómo avanza Rotorr por este camino?

J.R.C: En las estrategias de transformación digital se destaca el Modelo de Innovación para la Integración de Servicios Tecnológicos en la Contraloría General de la República; el Modelo Analítico Predictivo en Contratación basado en IA; el Geoportal y la estrategia ‘Salvando Obras’, iniciativas que involucran la participación de las comunidades y que prometen transformar la vigilancia de los recursos públicos en Colombia.

¿Y en cuanto a innovación social?