Atlético Nacional firma otra baja y va al exterior: Seguirá su carrera en México

Atlético Nacional, pese a ganar 1-0 a Junior de Barranquilla por la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-l, no le fue suficiente para alcanzar el trofeo y la crisis se hizo sentir. En pleno Mundial 2026, el descalabro todavía se siente en las filas verdes, teniendo en cuenta su grandeza, que le obliga a sumar más trofeos. El derrumbe abrió el tiempo para la reflexión y análisis, y ya se conoce otra baja del club verdolaga para el segundo semestre.

De Pereira a Medellín por Atlético Nacional: el viaje de Mateo que terminó en una experiencia inolvidable

Así va el negocio de Atlético Nacional por Reinaldo Rueda: detalles de la oferta y qué falta

Lo primero que se supo en Atlético Nacional fue la salida de varios jugadores, de los cuales tres de ellos ya están en la puerta emergente y miran dónde seguir sus carreras deportivas. Dentro de este grupo también se ubican algunos otros que estaban a préstamo en diferentes equipos, que ahora se tienen que presentar en Guarne y definir la situación deportiva.

Entre ellos resalta Juan Pablo Torres, volante ofensivo y canterano de Nacional, quien cumplía un préstamo en el Deportes Tolima que venció en junio, una vez finalizada la temporada. El popular ‘Tatay’ fue considerado uno de los mejores futbolistas del torneo y tuvo un papel determinante en el frente ofensivo del club tolimense.

Bajo la dirección técnica de Lucas González, ‘Tatay’ Torres logró destacarse en Tolima tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Cerró la temporada con un registro de 28 partidos, ocho goles y cinco asistencias, lo que lo ubicó entre los jugadores ofensivos más destacados de los últimos meses. Su buen rendimiento hacía pensar que Nacional lo inscribiría definitivamente para el segundo semestre.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo y, pese a ser un activo del club verdolaga, se confirmó que ‘Tatay’ Torres será reubicado en el fútbol mexicano mediante la venta de sus derechos deportivos, en una operación en la que Atlético Nacional conservará el 40 % de su ficha con miras a una futura transferencia.

Otra baja para Atlético Nacional

Además de jugadores que sí estuvieron en Nacional en el semestre pasado, como Dairon Asprilla, Juan Bauzá o Juan Manuel Zapata, Juan Pablo Torres es otro activo que también se va del club tras su buena presentación a modo de préstamo en el Tolima.

Juan Pablo Torres del Tolima. Foto: Colprensa

Según fuentes cercanas al jugador y a Nacional, Juan Pablo será nuevo jugador del Necaxa de México. Actualmente, adelanta los trámites y permisos correspondientes y viajará a suelo mexicano en los próximos días para firmar el contrato.

Asimismo, se conoció que el Deportes Tolima se verá beneficiado por este negocio y recibirá el 30 % de la transferencia de ‘Tatay’, debido a una cláusula de derecho por ‘vitrina establecida’ acordada cuando inició el préstamo con Nacional.