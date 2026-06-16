Sigue la fuerte limpia en Atlético Nacional: goleador dirá adiós y será oficial en breve

Muchos cambios se verán en Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026. Después de haber perdido la gran final del primer semestre con Junior de Barranquilla, la directiva ha buscado hacer una limpia para cosechar títulos en la segunda parte del año.

Para los verdes fue sumamente triste salir eliminados prematuramente de Copa Sudamericana y haber apostado por Liga, sin conseguir el objetivo trazado. Justo por eso, es que en las últimas horas se han visto decisiones fuertes que inmiscuyen a altos mandos, así como también a jugadores.

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El último reporte ha tenido que ver con un goleador que en algún momento fue gran revulsivo; se hace referencia a Dairon Asprilla.

Dicho atacante, que ha permanecido desde 2024, está próximo a sumarse a la lista de bajas. Según lo han dado a conocer desde Argentina, el atacante tramita todo para ir transferido a Bolivia en los próximos días.

“Principio de acuerdo entre Dairon Asprilla y Bolivar”, señaló el periodista César Luis Merlo.

Sobre el término de ese ciclo para el delantero en Colombia agregó: “Una vez terminado su vínculo con Atlético Nacional, a mitad de año, se sumará al equipo que pertenece al City Group”.

Tres años, cuatro títulos

Por un tiempo de sus tres años vestido con los colores de Nacional, Asprilla tuvo un nivel superlativo. Llegó a adueñarse del puesto de titular y marcó varios tantos importantes en las diferentes competencias.

En 96 partidos con los de Medellín fueron un total de 11 goles, siendo el 2025 su mejor año al marcar cinco. A lo largo de su estancia siempre estuvo como uno de los suplentes de Alfredo Morelos, lo que le impidió tener un mayor protagonismo.

Dairon Asprilla, quien está a punto de salir de Atlético Nacional Foto: Getty Images

A pesar de eso, en 2024 cosechó dos títulos para su palmarés personal: Copa y Liga en el Torneo Finalización. Un año después, se quedó con Superliga y Copa, siéndole esquiva otra estrella.

Con el conjunto verdolaga vivió su tercera experiencia en el FPC. Anteriormente estuvo en Alianza Petrolera, Millonarios y ahora, está por acabar su paso por Atlético Nacional.

Altos mandos también dicen adiós

Diego Arias y Gustavo Fermani ya no hacen parte de Atlético Nacional. El DT fue despedido el pasado viernes, 12 de junio, mientras que Gustavo Fermani, director deportivo, dos días después.

En cuanto al entrenador, esto ya era casi cantado por sus malas presentaciones. “Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”, encabezaba la misiva que anunció el despido.

Diego Arias, director técnico saliente de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Después vino el otro comunicado en relación a Fermani. “Atlético Nacional informa que finaliza su etapa junto a Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años fue una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución”.

“Bajo el liderazgo de Gustavo Fermani, un total de 13 jugadores de las divisiones menores hicieron su debut en el plantel profesional”, le resaltaron.

Después de lo de Arias, Fermani y Asprilla se cree que podrían dar otras salidas del club paisa que espera recobrar su camino victorioso en el futuro cercano.