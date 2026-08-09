Atlético Nacional oficializó a su ansiado fichaje extranjero: llegó de Argentina a firmar

Atlético Nacional movió el mercado de pases en las últimas horas. Primero oficializaron al defensor Andrés Reyes, y posteriormente al habilidoso Ian Poveda, siendo ambos colombianos. Sin embargo, guardaron el anuncio del extranjero para el final.

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Y es que este domingo, 9 de agosto, horas antes del clásico contra América de Cali, Atlético Nacional hizo oficial la incorporación del volante argentino Elías Cabrera. Tiene 23 años y llega en préstamo desde Vélez Sarsfield.

Conoce algunos datos de nuestro nuevo refuerzo en el mediocampo.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/VE9xRCsdP2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 9, 2026

El préstamo de Elías Cabrera en Nacional va hasta junio de 2027. Se trata de un jugador que ya fue dirigido por el técnico Lucas González en Central Córdoba de Argentina (2024) y que habría sido pedido expreso del mismo entrenador verdolaga.

Cabrera se venía desempeñando en préstamo en Tigre de su natal país, y ahora suma un reto internacional con el único equipo dos veces campeón de la Copa Libertadores.

Atlético Nacional se movió en el mercado: lista de refuerzos confirmada

Con la llegada de Elías Cabrera ya son siete los refuerzos de Atlético Nacional de cara a la Liga BetPlay 2026-ll:

Kevin Parra Yeicar Perlaza Luis Maquínez Franco Armani Andrés Reyes Ian Poveda Elías Cabrera

En el caso de Parra, Perlaza y Marquínez, son jugadores que estaban a préstamo y regresan al verde de Antioquia. Caso contrario a los de Armani, Reyes y Poveda.

Se trata de un revolcón absoluto en Atlético Nacional, que tras perder la final de la Liga BetPlay 2026-l hizo un cambio profundo en su estructura. Diego Arias dejó de ser el técnico, ahora lo es Lucas González, y Gustavo Fermani no siguió más como director deportivo, dándole paso a Víctor Marulanda.

En cuanto a salidas, hay varias importantes. Quizás la que más ruido hizo fue la de David Ospina, aunque con el retorno de Franco Armani, desde River Plate, el cupo de guardameta quedó cubierto y los hinchas lo celebraron.

Con esos movimientos, Nacional encara el cierre del 2026 donde peleará tanto por la copa como por la liga.