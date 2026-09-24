Viejo conocido se ofreció para volver al América de Cali: “Sería el hombre más feliz del mundo”

América de Cali venció a Águilas Doradas en el Estadio Pascual Guerrero y se consolidó en el primer puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Con ocho partidos por delante, el cuadro escarlata está muy cerca de sentenciar su clasificación a los cuadrangulares.

Así quedó la tabla de reclasificación: América saca diferencia y Santa Fe arriesga su puesto

David González se desahogó: expuso la real situación económica que vive el América de Cali

El único lunar fue la baja asistencia de público a las tribunas, una situación que preocupa a la junta directiva en medio de dificultades económicas admitidas por el propio técnico David González.

Y es que América está atravesando un momento deportivo que invita a ilusionarse, pero sus hinchas no responden de la misma manera con la venta de boletería.

Tomás Ángel, Dany Rosero y Yeison Guzmán celebrando el gol de América vs. Águilas Doradas Foto: Jorge Orozco

Johan Arango se ofreció

Entre ese grupo de aficionados que asistieron al Pascual estuvo Johan Arango, mediocampista que pasó por el club escarlata y despierta polémica cada que es mencionado por cualquier equipo del fútbol profesional colombiano.

En declaraciones para el Súper Combo del Deporte, Arango confesó que su deseo siempre ha sido volver a vestirse con los colores de América y tomar revancha de lo que fue su primer ciclo.

Comunicado oficial de Dimayor sobre los derechos de TV y la oferta que desafía a Win Sports

“Ojalá algún día. Sería el hombre más feliz del mundo”, dijo Johan Arango. El volante de 35 años milita en União Carmolandense de la Serie D, es decir, la cuarta división del fútbol brasileño.

Arango arrancó su carrera con América de Cali en 2009 y ‘pintaba’ para ser un referente del fútbol colombiano por su calidad técnica; sin embargo, distintos actos de indisciplina terminaron por alejarlo de los clubes más importantes.

En la liga local también vistió los colores de Once Caldas, Independiente Medellín y Santa Fe.

Su último equipo en el FPC fue el Internacional de Palmira, anteriormente llamado Cortuluá. En ese club de la segunda división logró tener continuidad y disputó una buena cifra de partidos, antes de mudarse a Brasil para jugar en las categorías de ascenso.

La familia Arango está en el corazón de los hinchas de América por el paso de Paulo César Arango, hermano de Johan, quien fue parte fundamental para la estrella de 2008.

De hecho, se esperaba que Johan Arango fuera el reemplazo generacional en el mediocampo; sin embargo, nunca terminó de cuajar como esperaban por su rendimiento como canterano.

Ahora que tiene una edad avanzada y lleva varios años jugando en segunda división para abajo, es bastante difícil que América le abra las puertas para un ‘último baile’. De todas formas, el jugador sigue apoyando como hincha y siendo cercano a la actualidad del equipo de sus amores.

“Un saludo a la gente de América, que vengan a apoyar al equipo del alma. Acá vamos a estar cada ocho días”, declaró Arango.