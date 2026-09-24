Espantoso debut de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador: goleada, decepción y lluvia de tarjetas

Marcelo Gallardo se estrenó con derrota al frente de la selección de Ecuador. La Tri cayó estrepitosamente por 3-0 ante Corea del Sur, este jueves en Suwon, en el primer partido de la gira asiática.

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Tras una primera parte de escasa calidad por ambos equipos, los locales fueron muy superiores en el segundo periodo y se llevaron la victoria con los goles de Hyeongyu Oh, Son Heung-min y Hyeongyu Lee.

Ecuador decepcionó en el arranque de la nueva era bajo las órdenes de Gallardo, aunque tiene la excusa de que le faltaban varias piezas básicas (Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez), ausentes en esta gira por lesión.

Lo que sí queda en el debe de Marcelo Gallardo, que a sus 50 años se estrena como seleccionador, es su apuesta por Hernán Galíndez. El veterano portero de 39 años, quien había anunciado su retiro internacional tras el Mundial 2026, fue titular y quedó señalado en los dos primeros goles.

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Para ser un partido amistoso, ambos equipos se emplearon con dureza en un primer tiempo con más tarjetas amarillas que ocasiones de gol: cuatro para Ecuador y dos para Corea del Sur al descanso.

En la segunda mitad, los locales subieron una marcha en su juego y Ecuador se quedó sin argumentos para responder a la ofensiva local en Suwon.

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El marcador se abrió con un disparo desde fuera del área de Hyeongyu Oh, al que Galíndez no pudo responder luego de que la pelota tocara ligeramente en William Pacho.

Apenas cuatro minutos después, la estrella surcoreana Son Heung-min, ahora en la MLS tras su exitoso paso por el Tottenham de Inglaterra, volvió a marcar con una falta directa desde el costado izquierdo, en una acción en la que Galíndez pudo haber hecho más.

Watch this beautiful free kick from Son Heung-min 🤩



Korea vs Ecuador pic.twitter.com/LKwco56tZG — 🆙Dates (@ilayeboah01) September 24, 2026

El desastre se consumó a falta de cuatro minutos para el tiempo reglamentario, cuando Bong Su Kim partió en dos a la defensa ecuatoriana con un pase al hueco entre los centrales y Lee superó a Galíndez con un remate raso y colocado.

Así, el contundente triunfo de los surcoreanos supone una excelente carta de presentación ante la afición asiática de su nuevo seleccionador, el español Robert Moreno, nombrado tras el fiasco mundialista (eliminación en fase de grupos).

El equipo de Gallardo tendrá la oportunidad de mejorar su imagen el próximo 1.° de octubre frente a Japón, que este jueves derrotó por 3-1 a Uruguay en otro partido amistoso.

*Con información de la AFP.