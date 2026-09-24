David González se desahogó: expuso la real situación económica que vive el América de Cali

América de Cali volvió a la victoria en la noche del pasado miércoles, cuando enfrentó a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero. El resultado, aunque corto, le fue suficiente para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones con 24 puntos.

A la hora de analizar la actualidad deportiva de los rojos, se podría decir que están muy próximos a asegurarse la clasificación a las finales de la Liga BetPlay del Torneo Finalización.

América de Cali se mantuvo como líder de la Liga BetPlay 2026-II. Foto: Colprensa

Aunque se piense que todo lo que pasa en el club escarlata es bueno, hay una situación al interior de la institución que dirige la familia Gómez en cabeza de Tulio y Marcela, su hija, que ha sido ventilada y confirmada por el entrenador David González.

“Difícil” situación económica

En días pasados, un reconocido periodista deportivo colombiano ventiló que jugadores de América de Cali no concentrarían por falta de pagos.

Esta noticia generó la reacción furiosa de Tulio Gómez, máximo accionista, quien desmintió la información y pidió mesura a la hora de hablar sobre el club rojo.

A David González, técnico americano, en rueda de prensa pospartido vs. Águilas Doradas le preguntaron al respecto y se desahogó en su respuesta, dando a conocer la real situación económica.

🔴 Esto dijo DAVID GONZÁLEZ respecto a los rumores de que los jugadores no iban a concentrar. 👇👇👇 pic.twitter.com/kyPfF9YjPl — Andres Muñoz FERRIÑO (@FerrinoAndres) September 24, 2026

“Vengo hablando de esto ya hace mucho rato. Llevo cuatro, cinco, seis ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa una situación económica difícil. No ha sido un secreto para nadie”, reveló sin problema alguno el DT.

Aunque sea verídico que América no pasa por una buena temporada en lo monetario, lamentó que se busque desestabilizar al equipo con ese tipo de noticias, justo cuando pierde, y no se exalte que ha dominado a lo largo de las fechas la fase regular.

“Desde hace dos meses, incluso más, lo vengo diciendo por todas las situaciones que venimos atravesando desde hace más de un año. ¿Qué pasa? Que se pierde un partido y, claro, aprovechemos, es que hace rato que América no pierde. Venga, que necesitamos ganar seguidores; venga, que necesitamos ganar oyentes, necesitamos rating, no sé”, reclamó González.

Revuelo en América de Cali por lo que dijo David González: abrió su pasado en Millonarios

A su vez, lanzó un dardo a quienes se encargan de difundir información de esa forma errónea: “Esa es la cotidianidad de nuestro periodismo. Y nada ha cambiado. El club atraviesa por una situación difícil, claro que sí”.

A los aficionados de América, el DT les pidió acompañamiento masivo para sacar al club de dicha situación: “Lo he hablado desde hace mucho tiempo y por eso necesitamos que la gente nos acompañe y que la gente venga, y que sigan llegando patrocinadores. Nosotros nos encargaremos de la parte deportiva, de estar ahí”.

David González, director técnico del América de Cali. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

González terminó queriendo dejar en el pasado ese episodio para centrar fuerzas en lo netamente futbolístico: “Yo creo que todos estos rumores, si se ve lo que los jugadores ponen en la cancha, buscamos sin fundamentos. O sea, yo creo que ya hay que pasar la página, tratar de que el rating de esta semana lo ganemos porque hablamos bien del equipo y tratar de que eso se vuelva a la normalidad en este club”.