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La tabla de la Liga Betplay tras triunfo de América de Cali ante Águilas: no tiene rival y acaricia la clasificación

América de Cali parece no tener rival en el todos contra todos y amplía su ventaja.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de septiembre de 2026 a las 9:48 p. m.
Tomás Ángel, Dany Rosero y Yeison Guzmán.
Tomás Ángel, Dany Rosero y Yeison Guzmán. Foto: Jorge Orozco/El País

América de Cali no tiene rival en la Liga Betplay y ahora acaricia la clasificación a los cuadrangulares semifinales de forma prematura, pues vuela en la primera posición y parece que no tendrá oponente alguno para finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones.

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Por la fecha 12, América de Cali fue local en el Pascual Guerrero ante un aguerrido Águilas Doradas, que intentó al menos encontrar el empate en los 90 minutos, pero no le fue posible tras la muralla escarlata. Un gol de Yeison Guzmán fue más que suficiente para obtener los tres puntos por la mínima diferencia (1-0).

Eso sí, hubo algo de zozobra al momento del cobro, pues en el primer intentó, que Yeison Guzmán ejecutó y fue gol, hubo doble toque y por eso se tuvo que repetir. En la segunda oportunidad, el volante no falló ante la mirada de Jorge Soto y así decretó el 1-0 final.

De esta manera, América aumenta su ventaja en la tabla, ya acumula 24 puntos y es único líder en solitario. A espera de resultados de la fecha 12, el equipo rojo solamente verá si le recortan ventaja desde la segunda posición o si definitivamente se escapa directo a la clasificación.

Santa Fe y Deportivo Cali abrieron la jornada

En el primer partido de la fecha 12, la sorpresa la dio el Deportivo Cali en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Cuando Santa Fe aparecía como máximo favorito a la victoria, fue sorprendido por el club azucarero, que le ganó 1-0 ante la vista de decepción de su hinchada.

Con gol del venezolano Eduard Bello, reciente incorporación para este semestre proveniente de Atlético Nacional, Deportivo Cali se quedó con los tres puntos para pegar un gran salto en la tabla y meterse en el top 5 de forma parcial, pero sobretodo para acercarse a la clasificación a cuadrangulares.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1América117312261624
2Millonarios11542158719
3Medellín96121711619
4Atlético Nacional8602178918
5Deportivo Cali10532158718
6Bucaramanga9450148617
7Tolima105231311217
8Santa Fe104421611516
9Llaneros104241312114
10Once Caldas103341312112
11Águilas Doradas92521213-111
12Internacional112541317-411
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Deportivo Pereira8143611-57
19Jaguares91441016-67
20Junior81341214-26

Santa Fe 0-1 Deportivo Cali le dio comienzo a la fecha 12 de la Liga Betplay. Durante la semana y hasta el próximo domingo, se realizará esta jornada del fútbol colombiano.

Partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay

Jueves 24 de septiembre

Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Estadio: Atanasio Girardot
  • Hora: 7:30 p. m.

Viernes 24 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: La Independencia
  • Hora: 6:10 p. m.

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Palogrande
  • Hora: 8:15 p. m.

Sábado 25 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: Santiago de las Atalayas
  • Hora: 4:10 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

  • Estadio: General Santander
  • Hora: 6:15 p. m.

Junior FC vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Romelio Martínez
  • Hora: 8:20 p. m.

Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

  • Estadio: Jaraguay
  • Hora: 4:00 p. m.

Fortaleza vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 6:05 p. m.