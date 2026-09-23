La tabla de la Liga Betplay tras triunfo de América de Cali ante Águilas: no tiene rival y acaricia la clasificación

América de Cali no tiene rival en la Liga Betplay y ahora acaricia la clasificación a los cuadrangulares semifinales de forma prematura, pues vuela en la primera posición y parece que no tendrá oponente alguno para finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones.

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Por la fecha 12, América de Cali fue local en el Pascual Guerrero ante un aguerrido Águilas Doradas, que intentó al menos encontrar el empate en los 90 minutos, pero no le fue posible tras la muralla escarlata. Un gol de Yeison Guzmán fue más que suficiente para obtener los tres puntos por la mínima diferencia (1-0).

Eso sí, hubo algo de zozobra al momento del cobro, pues en el primer intentó, que Yeison Guzmán ejecutó y fue gol, hubo doble toque y por eso se tuvo que repetir. En la segunda oportunidad, el volante no falló ante la mirada de Jorge Soto y así decretó el 1-0 final.

👹 🔥⚽ ¡GOL DE AMÉRICA! Yeison Guzmán cobró desde el punto penal y puso el 1-0 del ‘Escarlata’ sobre Águilas Doradas.



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De esta manera, América aumenta su ventaja en la tabla, ya acumula 24 puntos y es único líder en solitario. A espera de resultados de la fecha 12, el equipo rojo solamente verá si le recortan ventaja desde la segunda posición o si definitivamente se escapa directo a la clasificación.

Santa Fe y Deportivo Cali abrieron la jornada

En el primer partido de la fecha 12, la sorpresa la dio el Deportivo Cali en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Cuando Santa Fe aparecía como máximo favorito a la victoria, fue sorprendido por el club azucarero, que le ganó 1-0 ante la vista de decepción de su hinchada.

Con gol del venezolano Eduard Bello, reciente incorporación para este semestre proveniente de Atlético Nacional, Deportivo Cali se quedó con los tres puntos para pegar un gran salto en la tabla y meterse en el top 5 de forma parcial, pero sobretodo para acercarse a la clasificación a cuadrangulares.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 11 7 3 1 22 6 16 24 2 Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 19 3 Medellín 9 6 1 2 17 11 6 19 4 Atlético Nacional 8 6 0 2 17 8 9 18 5 Deportivo Cali 10 5 3 2 15 8 7 18 6 Bucaramanga 9 4 5 0 14 8 6 17 7 Tolima 10 5 2 3 13 11 2 17 8 Santa Fe 10 4 4 2 16 11 5 16 9 Llaneros 10 4 2 4 13 12 1 14 10 Once Caldas 10 3 3 4 13 12 1 12 11 Águilas Doradas 9 2 5 2 12 13 -1 11 12 Internacional 11 2 5 4 13 17 -4 11 13 Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14 Fortaleza 10 1 5 4 11 16 -5 8 15 Pasto 10 2 2 6 9 15 -6 8 16 Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 17 Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 18 Deportivo Pereira 8 1 4 3 6 11 -5 7 19 Jaguares 9 1 4 4 10 16 -6 7 20 Junior 8 1 3 4 12 14 -2 6

Santa Fe 0-1 Deportivo Cali le dio comienzo a la fecha 12 de la Liga Betplay. Durante la semana y hasta el próximo domingo, se realizará esta jornada del fútbol colombiano.

Partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay

Jueves 24 de septiembre

Atlético Nacional vs. Millonarios

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p. m.

Viernes 24 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Estadio: La Independencia

Hora: 6:10 p. m.

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Palogrande

Hora: 8:15 p. m.

Sábado 25 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Santiago de las Atalayas

Hora: 4:10 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

Estadio: General Santander

Hora: 6:15 p. m.

Junior FC vs. Independiente Medellín

Estadio: Romelio Martínez

Hora: 8:20 p. m.

Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

Estadio: Jaraguay

Hora: 4:00 p. m.

Fortaleza vs. Deportes Tolima