Santa Fe se salvó y Deportivo Cali logró una leve ventaja en la ida de la Liga Femenina: final abierta

En el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja, a Santa Fe le tocó ser local tras la negativa de Sencia y demás agentes para jugar en El Campín de Bogotá la ida de la final de la Liga Femenina. Un mega evento musical se impuso por encima del fútbol femenino y ‘Las Leonas’ se vieron forzadas a tomar una arriesgada decisión.

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El viaje y la logística en otra ciudad, puede que haya alterado los planes y Santa Fe se vio algo perjudicado perdiendo su localía, más allá de que los encargados en el equipo activaron un plan de contingencia y dieron transporte gratuito para los hinchas que quisieran acompañar a ‘Las Leonas’. A las jugadoras no les queda de otra que jugarse la vida en el Valle del Cauca el fin de semana (vuelta).

Santa Fe fue superado por un Deportivo Cali que tuvo unos primeros 25 minutos brillantes y todo el plan salía perfecto, a tal punto que se colocó un contundente 3-0 en el marcador a su favor y hasta con varias opciones de seguir de largo. El tren se detuvo drásticamente y le dieron aire a su rival.

Primero, Deportivo Cali aprovechó los errores de Santa Fe en defensa y la destreza de sus atacantes le permitió tomar una ventaja que se veía larga. Los goles de Jessica Bermeo, Ingrid Guerra y Melanin Aponzá daban una cuota de confianza para acariciar el título.

Pero rápidamente ‘Las Leonas’ pudieron descontar gracias a los goles de Mariana Zamorano, el primero tras cobrar un penalti que tuvo revisión del VAR, y el segundo fue una definición que tuvo desvío y se hizo imposible para la arquera del Deportivo Cali.

Santa Fe y Deportivo Cali definen en Palmaseca

De esta manera, Santa Fe puede seguir con ilusiones de título cuando vio en algún momento que todo estaba perdido. Las Leonas apuntan a una recuperación óptima para enfrentar la vuelta de la final de la Liga Femenina en el Palmaseca de Palmira el 26 de septiembre.

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Fecha: 26 de septiembre

Final Liga Femenina (vuelta)

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Deportivo Cali mostró porqué es uno de los favoritos para quedarse con el campeonato, pues goleó a Atlético Nacional 4-0 para de esta manera clasificar a la final. Por su parte, Santa Fe tuvo que lidiar con Millonarios en El Campín, al que venció 2-1.