Sencia le responde a Santa Fe y Dimayor: cinco puntos que dejan el concierto de BTS por encima del fútbol en El Campín

Santa Fe, Millonarios y el fútbol colombiano en general, solamente observan cómo el operador del estadio El Campín de Bogotá se mueve como pez en el agua sosteniendo la versión de que el escenario se comparte con el fútbol y la música. Sencia, operador del recinto deportivo, se pronunció en un comunicado de prensa tras la negativa por la final de la Liga Femenina.

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Y siempre es un caos. Cuando se acerca una final o partido de fútbol o un evento musical y las fechas se cruzan, es todo un dolor de cabeza para ambas partes y en este caso parece que desde el principio fue muy clara la decisión a tomar. Básicamente, todo se centra en la calidad del show a presentar y cuánto dinero puede dejar de ganancia.

La banda surcoreana de k-pop, BTS, muy aclamada en el mundo y de lo más escuchado por los jóvenes en el planeta, se presenta en Colombia el próximo 2 y 3 de octubre en en evento que promete paralizar el país y Sudamérica. Sin ninguna duda, este mega concierto arrasa en todo sentido a una final de fútbol femenino si de dinero se trata, pues el partido no alcanza los números y los márgenes de ganancia de los famosos asiáticos.

Lo peor del caso es que esa no es la discusión, pero Sencia trata de enfocarse en ello y magnificar el debate con cinco puntos para intentar explicar el no préstamo a Santa Fe para su partido de ida ante Deportivo Cali en la final de Liga Femenina.

Los puntos de Sencia en su defensa

Lo primero que dice el operador es que el evento musical ya estaba programado desde mayo 2026, y pues en ese momento nadie sabía si la final de Liga Femenina se iba a jugar en El Campín.

En otro punto, Sencia comenta, precisamente, que Santa Fe sabía de esas fechas con anticipación, desconociendo que el cronograma de la Dimayor y la competencia deportiva les puso allí.

Daniela Garavito, figura de Santa Fe Femenino Foto: Prensa Santa Fe

El tercer punto deja esto muy claro: “El partido de la final surgió posteriormente como resultado del avance deportivo en el torneo”.

¿Qué era lo que Santa Fe pretendía?

Alejado de las casualidades en el cruce de fechas y como ha ocurrido en otras veces, Santa Fe pretendía buscar opciones, alternativas y hacer otro gran esfuerzo si es que el escenario es usado para la música y el fútbol, todo con el fin de que El Campín pudiera ser usado este 23 de septiembre para la final de ida ante Deportivo Cali (7:00 p. m.).

Póster de la Dimayor anunciando el partido Foto: Dimayor

Al final, el operador Sencia, bajo constancia de los organizadores extranjeros del concierto de BTS, les negó esa propuesta a Santa Fe Femenino y por eso la Dimayor ya oficializó que el partido se realizará en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja, Boyacá.

Concierto el 2 y 3 de octubre y estadio cerrado desde ya

La fecha que se pedía era una muy alejada al evento e incluso en vísperas de comenzar los monumentales trabajos en las gradas y en el césped. Lo que se pretendía en cuando a fechas, era que se alargara solo por un día el comienzo de estas obras, pero Sencia se negó rotundamente.

Comunicado de Sencia Foto: Sencia

En el comunicado, Sencia también mostró que el fútbol femenino ha tenido participación en El Campín con seis partidos de la Liga Femenina y además expone el dato: 53 partidos de fútbol y cinco eventos culturales y de entretenimiento.