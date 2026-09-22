Atlético Nacional apunta alto para el cierre de 2026 e inicio de 2027. Su objetivo más inmediato es local: ganar la Liga BetPlay de 2026-II. Dicho trofeo le abriría la puerta para ir a la Copa Libertadores del año próximo, donde necesitaría robustecer más su nómina, aun cuando ya tiene a James Rodríguez y compañía.

Stefan Medina, defensor central de Rayados de Monterrey. Foto: FIFA via Getty Images

Un nombre que siempre ronda en las toldas verdes es el de un lateral derecho con pasos en la Selección Colombia: Stefan Medina.

Desde hace varios mercados, la afición se ilusiona con repatriarlo desde México, pero hasta la fecha esa transacción ha sido compleja. Y, según Víctor Marulanda, director deportivo, podría seguir estando lejana.

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“En el radar”

El mencionado miembro de la directiva del conjunto verdolaga expresó en entrevista con Win Sports que: “Stefan Medina siempre está en el radar de Nacional, no se ha hecho ninguna gestión con él, pero él tiene el ADN de Nacional y cuando llegan acá marcan la gran diferencia”.

A propósito del nombre de Duván Vergara, que fue tendencia en las últimas horas por un choque de comunicados con América de Cali, Marulanda precisó: “Con Duván Vergara se habló en su momento; en este mercado no se hizo ninguna gestión”.

"Stefan Medina siempre está en el radar de Nacional, no se ha hecho ninguna gestión con él, pero él tiene el ADN de Nacional y cuando llegan acá marcan la gran diferencia". Víctor Marulanda, director deportivo de @nacionaloficial #MedioTiempoWIN 🟢⚽🔥 pic.twitter.com/TPgcddmEU3 — Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2026

En la misma conversación entablada con el director deportivo de Nacional, se le consultó por otros nombres que han sido ligados al Rey de Copas. Sobre cada uno, fue diligente a la hora de responder.

“Se mencionó a Déiber Machado, pero en este momento estamos evaluando; nosotros vamos al día a día, en Nacional estamos mirando el proyecto de 6 a 12 meses. Pero a día de hoy tenemos a William Tesillo, que es una prenda de garantía”, zanjó de la lateral izquierda.

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“Haydar tiene que seguir trabajando para ser ese jugador determinante; a nivel de laterales, tenemos a Casco, que me sorprende por su profesionalismo, y a Samuel, que está en la Selección Colombia. De igual manera, nosotros revisamos el rendimiento de cada jugador”, resumió sobre el presente de otras figuras verdolagas.

Rengifo, ¿en la puerta de salida?

Una joya de Atlético Nacional es Juan Manuel Rengifo, que acaba de recibir su primer llamado a la Selección Colombia de Mayores por parte de Néstor Lorenzo.

Dicho contacto con la Tricolor cotiza al talentoso creativo, que ya se le relacionó con una salida al exterior. De momento, no se ha realizado el negocio, pero muy pronto podría caer por la capacidad que ha mostrado el de 21 años para jugar al más alto nivel.

Nacional es consciente de dicha chance de negociar: “Nosotros queremos seguir disfrutando a Juan Manuel Rengifo; seguramente el mercado más adelante lo va a solicitar; por ahora lo tenemos nosotros”.

“Para nosotros son muy importantes los jugadores del fútbol formativo, esos jugadores que llevan el ADN de Nacional. En el último tiempo, Nacional ha marcado una gran diferencia en esto, no solo porque abastece al primer equipo, sino por el mercado internacional”, culminó Marulanda, valorando la cantera de la que salieron Renfigo y más figuras.