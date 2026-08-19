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Atlético Nacional fija postura sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo: Víctor Marulanda dio detalles

Nuevo pronunciamiento oficial, por parte de Atlético Nacional, sobre el futuro de uno de sus jóvenes jugadores.

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Redacción Deportes
19 de agosto de 2026 a las 1:17 p. m.
Juan Manuel Rengifo (izq.), una de las figuras de Atlético Nacional, por el que han estado preguntando. Lo confirma el director deportivo del club, Víctor Marulanda (der.).
Juan Manuel Rengifo (izq.), una de las figuras de Atlético Nacional, por el que han estado preguntando. Lo confirma el director deportivo del club, Víctor Marulanda (der.). Foto: Izq: Getty Images / Der: Win Sports.

Sigue la expectativa por el futuro de Juan Manuel Rengifo, el talentoso jugador al servicio de Atlético Nacional que ha despertado el interés de fichaje por parte de algunos clubes.

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Ya es oficial que por Rengifo sí han preguntado. Lo confirmó el director deportivo de Atlético Nacional, Víctor Marulanda, en diálogo con Win Sports. Sin embargo, no hay aún nada oficial o cerrado para su salida.

Por tanto, la postura desde Nacional es clara: están disfrutando a Rengifo, y aunque Marulanda afirma que no hay nada cerrado para su posible salida del verde de Antioquia, tampoco cerró la puerta para que no ocurra nada.

“Muchos llamados (por Rengifo). Por el momento lo estamos disfrutando, creo que es la postura que tenemos, vamos a seguir trabajando y disfrutando de su juego. Muchos llamados, sí, pero oficialmente de algún club en específico no tenemos nada”.

¿Quién es Juan Manuel Rengifo? La estrella de Atlético Nacional

Rengifo es un mediocentro ofensivo de 21 años, nacido el 2 de abril de 2005 en Medellín. Está formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, y su tiempo en el primer equipo le ha permitido estar en el radar de un posible fichaje al extranjero.

El contrato de Rengifo, con Atlético Nacional, va hasta diciembre de 2028. La última renovación que firmaron las partes fue en enero de 2026, y por eso es que el cuadro verde de Antioquia recibiría una alta suma de dinero en caso de que se logre una transferencia.

Juan Manuel Rengifo tiene un valor aproximado, en el mercado de pases, de 5 millones de euros. A su corta edad, es el más alto que ha tenido y pinta para seguir subiendo de cara al futuro, el mismo que podría estar lejos de Atlético Nacional.

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Es tan prometedor el futuro de Juan Manuel, que varios lo colocan como candidato a ser una de las nuevas caras de la Selección Colombia de cara al proceso mundialista del 2030. Incluso, fue tema de debate sobre si debía ir a la pasada cita orbital en junio-julio de 2026, pero finalmente no ocurrió.