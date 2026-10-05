Harry Kane decidió su futuro: Bayern Múnich y Luis Díaz ya conocieron el veredicto final

Harry Kane está listo para firmar la renovación de su contrato con el Bayern Múnich. El delantero inglés llegó a un “principio de acuerdo” para quedarse hasta 2029 como compañero de Luis Díaz y Michael Olise en el tridente ofensivo del conjunto bávaro.

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“Principio de acuerdo entre Harry Kane y el FC Bayern sobre un nuevo contrato”, informó el periodista Florian Plettenberg. “Las negociaciones ahora avanzan en la dirección final. Nuevo contrato planeado hasta 2029 para el delantero de clase mundial de 33 años y favorito al Balón de Oro”, agregó.

El contrato actual de Kane se vence a mediados del próximo año y había varios clubes al acecho para ficharlo como agente libre. Un regreso a la Premier League era el camino más citado por la prensa internacional; sin embargo, el goleador decidió quedarse para seguir triunfando en Alemania.

“Los últimos detalles se están aclarando. La firma aún no está programada. Como siempre se informó, el plan de Kane siempre fue extender su contrato”, agregó Plettenberg.

Se queda el socio de Luis Díaz

En el Bayern Múnich todos están contentos por lograr la renovación de Harry Kane, noticia que le cae como anillo al dedo a Luis Díaz. El atacante colombiano ha sabido volverse un socio ideal para el delantero inglés, quien varias veces ha llenado de elogios a Lucho por su despliegue físico y la capacidad de eludir rivales.

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“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”, dijo Kane en unas recientes declaraciones sobre su compañero.

Juntos han logrado conformar uno de los tridentes más temibles de toda Europa. Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise dominaron todas las competencias locales en Alemania y llevaron al Bayern hasta las semifinales de la Champions League 2025/26.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz conforman el tridente titular del Bayern Múnich Foto: Getty Images

Desafortunadamente, el París Saint-Germain se impuso en ese duelo directo y más tarde terminó levantando al ‘orejona’ por segundo año consecutivo.

Esta temporada ha empezado con algunos altibajos para el conjunto bávaro, especialmente por el bajón de nivel que atraviesa Lucho Díaz. El guajiro ha sido criticado por su falta de gol y se quedó en Múnich durante la fecha FIFA para recargar energías.

Kane y Olise regresarán en el transcurso de esta semana para unirse a los trabajos de Vincent Kompany y preparar el regreso de la Bundesliga ante Augsburgo, partido programado para el próximo sábado 10 de octubre en condición de visitante.