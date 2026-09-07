Harry Kane salió en defensa de Luis Díaz: esto dijo tras las críticas contra el colombiano

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, manifestó su admiración por las cualidades de Luis Díaz y silenció las críticas que viene recibiendo el colombiano por sus goles desperdiciados en el arranque de la temporada en Alemania.

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El empate contra Schalke 04 encendió un debate en la prensa alemana sobre la titularidad de Lucho y la cantidad de opciones que necesita para marcar.

A pesar de eso, el guajiro sigue contando con el apoyo de sus compañeros y, especialmente, de Kane. El delantero inglés aseguró que Luis Díaz es una pieza fundamental para el ataque del Bayern, gracias a su desequilibrio y velocidad.

“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”, declaró para TNT Sports.

Harry Kane celebrando un gol con Michael Olise y Luis Díaz Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Titulares en Champions

El sábado ante Schalke fue titular Luis Díaz, mientras que Harry Kane empezó desde el banquillo por disposición técnica de Vincent Kompany.

Este jueves inician su camino en la Champions League enfrentando a Bodo/Glimt, equipo revelación de la temporada pasada. Lo más seguro es que el Bayern formará con su once de gala y Kane regresará, junto a Michael Olise, para armar el tridente de ataque que les permitió llegar hasta semifinales en la campaña inmediatamente anterior.

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“Estamos muy cerca. La temporada pasada, los pequeños detalles marcaron la diferencia. Esta temporada afrontamos el partido con la firme intención de que este sea nuestro año”, dijo el delantero británico.

Kane considera que “en la Champions League, no se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también se necesita un poco de suerte en el momento justo. Creo que este año será similar”.

Los sueños de Harry Kane

Tener al goleador en óptimas condiciones es un factor clave para el Bayern, que no hizo grandes movimientos en el mercado de fichajes y decidió darle continuidad al proyecto bajo las órdenes de Kompany.

Harry Kane sabe que su aporte es vital para los objetivos del club. “Quiero estar al mejor nivel durante el mayor tiempo posible, y obviamente, estando en el Bayern, sé que voy a estar compitiendo por títulos cada año, compitiendo por la Champions League”, dijo.

“Todavía tengo cosas que quiero ganar a nivel de clubes, quiero ganar a nivel internacional. Se trata simplemente de intentar aprovechar este momento ahora durante el mayor tiempo posible”, sentenció.

Kane supo romper su sequía de títulos en el Bayern y ahora le apunta al trofeo más importante. Para eso necesita empezar con el pie derecho ante Bodo/Glimt y superar todas las fases hasta la gran final, donde se define todo.