Rebelde se convirtió en una de las producciones más famosas de la televisión internacional, debido a la trama, personajes y artistas que conformaron el proyecto. El equipo sacó adelante esta historia, llegando a ser uno de los títulos más recordados por los fans de los 2000.

Fabián Ríos hizo dura petición por preocupante situación de Francisco Bolívar: “La batalla que otra persona está librando”

Una de las actrices que cautivó con su trabajo y su participación fue Estefanía Villarreal, quien le dio vida a Celina Ferrer, integrante del grupo de Mía Colucci, interpretada por Anahí. La mexicana era uno de los personajes más comentados, a raíz de su arco argumental y el cambio que tuvo hasta la última temporada.

Pese a que su trabajo destacó y enamoró a miles de fanáticos, recientemente la artista dio de qué hablar con una serie de publicaciones que despertaron intriga. Aunque había hablado de un tema específico en el pasado, días atrás algo desató preocupación.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Estefanía Villarreal publicó un inesperado post en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde destapa la lucha que llevaba contra la depresión y la ansiedad.

Lo angustiante del caso fue que la actriz aseguró que, aunque había tratado de ser una buena persona en general, ya no podía más con esta lucha y no sabría si lograría seguir adelante.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad... quiero que sepan que traté de ser buena hija, buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió en la imagen, la cual tenía un arcoíris de fondo.

Mensaje de Estefanía Villarreal Foto: Instagram

Varias cuentas de fans y seguidores se alarmaron, indicando que esperaban que reapareciera en redes sociales, pues no tenían información al respecto de lo que podría hacer en este estado.

La preocupación por la salud mental de la mexicana aumentó, al punto de que varios quisieron enviarle mensajes de apoyo, además de buscar a Angelique Boyer y Anahí para que ayudaran.