¿La recuerda? Así luce la actriz que interpretó a Celina en ‘Rebelde’, 18 años después de su lanzamiento

No cabe duda de que Rebelde marcó tantas generaciones en el mundo que aún hoy en día, a más 18 años de su lanzamiento, sigue dando mucho de qué hablar y aún recolecta millones de fanáticos en los más de 30 países donde esta producción juvenil mexicana ha sido número uno en vistas.

La historia de los adolescentes Mía Colucci, Miguel Arango, Roberta Pardo, Diego Bustamante, Guadalupe Fernández y Giovanni Méndez de la escuela privada Élite Way School no solo se dio en medio de una producción televisiva, sino que a su vez conformó una banda y seguidores alrededor de sus canciones.

Alrededor de los personajes principales, hubo varios nombres que hicieron de esta historia un éxito, incluida a ‘Celina Ferrer’, papel interpretado por Estefanía Villarreal, pero, ¿qué pasó con ella?

En medio del grupo de amigas de Mía Colucci, interpretada por Anahí, una de las que más resaltó fue Celina por su tierna personalidad y empatía. El peso y apariencia física del personaje fue un tema central de su permanencia en la trama, pero esto no solo se quedó en la ficción.

En la vida real, Estefanía, quien participó en Rebelde a sus 17 años, también luchaba con problemas de sobrepeso. Sin embargo, esto parece ser un problema del pasado, pues la mexicana habría bajado más de 70 kilos a casi 20 años de haberse estrenado la novela juvenil. Así se ve ‘Celina’ en la actualidad, a sus 31 años.

Las duras críticas a ‘Poncho’ Herrera por su ausencia en el regreso de RBD

La noticia de que RBD hará una gira por varios países de América latina, en donde muy posiblemente se incluya a Colombia, ha despertado el sentimiento de nostalgia de muchos ‘millennials’ que crecieron escuchando temas como Rebelde, Solo quédate en silencio, Sálvame, Ser o Parecer y Bésame sin miedo, entre otros, que se convirtieron en éxitos radiales y ahora hacen parte de los más escuchados en algunas plataformas.

Pues bien, en las últimas horas, lo confirmaron a través de las redes sociales, noticia que dejó a más de uno con la boca abierta y a la expectativa de lo que sería, al parecer, su última gira de reencuentro después de varios años sin presentarse en un escenario en vivo. Pero hubo un detalle del que se fijaron muchos y es que al igual que como se puede apreciar en el corto, las cosas no serán iguales y será algo temporal, Alfonso Herrera, más conocido como ‘Poncho’, no estará en esta gira.

Dentro del elenco de Rebelde se encuentra Alfonso, en el papel de Miguel Arango, un joven que quiere vengar la muerte de su padre y se entera de que su enamorada, Mía Colucci, es hija del asesino de su padre.

Muchos saben que en su momento el actor dijo que no quería desenfocarse de su carrera y en RBD estaba haciendo algo, que de cierta manera no le gustaba. Él era consciente que lo suyo no era cantar. Pero ya él había lanzado algunos comentarios sobre su participación en la agrupación. Reconoció que se sintió muy disgustado porque a los integrantes de la banda no les estaban pagando lo suficiente, a pesar de los esfuerzos que tenían que hacer por cuenta de su apretada agenda.

Hasta Christian Chávez recordó y dio duras confesiones de cómo vivieron las grabaciones de la exitosa serie mexicana, hace 18 años, en una entrevista para el programa del conductor Yordi Rosado.

A pesar de los duros momentos que vivieron los exintegrantes de la banda, en diciembre de 2020, cuatro de ellos, realizaron un concierto virtual que llevó el nombre de Ser o Parecer; todo un éxito y aunque en su momento Christopher dijo que era muy difícil volver a ver un evento igual, las peticiones de sus seguidores fueron más fuertes y ahora se viene una gira por América latina.