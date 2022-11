Rafaella, la hija de Marbelle, sorprende en las redes sociales con su cambio de look

Rafaella Chávez es la hija de la cantante de música tecnocarrilera Marbelle. La mayoría de veces, la madre es la que se lleva el show y su nombre suele estar en boca de la farándula, más que por su carrera artística, por sus posturas políticas y sus comentarios dirigidos al actual Gobierno de la nación; sin embargo, Rafaella, la hija de la artista también se ha hecho notar y suele destacarse en el mundo del entretenimiento a su manera.

La joven, de 20 años, suele dedicarle bastante tiempo a compartir con sus seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con 900 mil seguidores. Sus fans admiran su belleza y expresan algunos de los comentarios que hace sobre diferentes aspectos de la vida. Cabe mencionar que la hija de la artista también se dedica a la música como su mamá y a la actuación.

Rafaella es conocida por sus seguidores, ya que de manera frecuente cambia su apariencia, e incluso, se arriesga a probar unos looks que sus fans suelen decir que son bastante atrevidos; sin embargo, la mayoría admira la manera en la que se arriesga y la seguridad que muestra al hacerse determinados cambios en su aspecto físico.

En las últimas horas, los ojos fueron puestos sobre la hija de la artista colombiana, ya que posteó una fotografía en la que se le ve un cambio en su cabello. La joven posó luciendo unas trenzas largas de color blanco y amarillo. La mayoría de sus seguidores admiraron su cambio y mencionaron que lucia hermosa con el nuevo aspecto que había decido darle a su cabello.

“Recibo mensajes llenos de odio”: Rafaella Chávez, hija de Marbelle

Meses atrás, Rafaella Chávez, quiso hablar, por medio de sus redes sociales, sobre la necesidad que existe de apoyarse entre mujeres. Esto debido a que pudo observar que entre varias priman las relaciones conflictivas, llenas de críticas o maltratos. La actriz contó una historia personal a través de la cual decidió realizar la reflexión.

“Últimamente, recibo comentarios y mensajes llenos de odio y frustración. La mayoría, de mujeres que me siguen y dicen llevar a Dios en su corazón… No existe una capa de empatía, pues este año he escuchado y he leído de todo, sobre mi familia, sobre mi aspecto físico, sobre cómo me veo y cómo dejo de verme. ¿En qué momento confundimos el tener libre albedrío y derecho de expresión con creer que somos dueños de la verdad y de la vida de los demás?”.

Luego del mensaje se refirió a la falta de compasión que existe entre las personas y no dudó en mencionar algunas acciones nocivas que permiten estos espacios en las redes sociales.

“Vivimos en una cultura de culpa y constante castración, en donde es escasa la compasión. Siento que las redes sociales nos han desdibujado la humanidad. Es mucho más fácil escondernos detrás de una pantalla y ponernos la capa de juez”, aseguró.

Finalmente, para concluir, Chávez habló sobre la urgencia que existe de un apoyo entre el género femenino, y resaltó que sus principales referentes en la vida han sido mujeres, por lo que aseguró que la competencia solo es con uno mismo, no con las demás.

“Apoyar nuestro brillo entre mujeres no solo es necesario, es urgente… hoy quiero celebrar a todas las mujeres que están brillando, que están dejando huella. Cada día entiendo que mis principales referentes son mujeres, hoy las honro y las celebro… qué bonito sería que entre mujeres nos apoyáramos y nos permitiéramos brillar más, reprogramar el dolor que traemos y entender que la competencia es con nosotras mismas, no hay necesidad de dañarnos y dar espacio a suposiciones por ignorancia”, concluyó.