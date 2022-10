“Ya casi voy a dar a luz”: Luisa W y Pipe Bueno hablaron de la llegada de su segundo bebé

Una de las parejas más famosas del momento es la conformada por Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes están pasando por uno de los momentos más emocionantes de las familias, la llegada de su segundo hijo: Domenic.

Debido a que el embarazo de W es público, todos están al pendiente de la evolución de este, por eso, en sus redes sociales, la pareja aseguró que ya había iniciado su conteo regresivo para el parto; esto debido a que Luisa Fernanda W ya empezó a notar cambios importantes previos al nacimiento de su segundo bebé.

Entre los cambios que W inició a notar, está la hinchazón de su rostro y el ahogo normal que se da cuando los bebés empiezan a crecer bastante.

Así quedó mostrado en el más reciente Instagram Live que realizó la influenciadora junto a su pareja, Pipe Bueno. En el video, la influenciadora invitó al cantante a que la desmaquillara y allí aprovecharon la interacción para contar sobre cómo va el proceso de gestación, por lo que la influenciadora aprovechó para contar que ya casi da a luz.

“Me estoy viendo en esa cámara y tengo la cara tan hinchada, hinchada como que ya voy a dar a luz, ya casi voy a dar a luz”, expresó Luisa con mucha emoción al respecto, mientras Pipe retiraba el maquillaje de su piel.

¿Qué haría Luisa Fernanda W en caso de terminar con Bueno?

En medio de la espera por conocer al nuevo integrante de la familia, la paisa recurrió a las dinámicas de Instagram para responder inquietudes de sus fanáticos. En una de las actividades que realizó recientemente, algunas personas quisieron indagar sobre su personalidad, el noviazgo con el colombiano y los preparativos para el nacimiento del pequeño.

La primera interrogante que apareció en la casilla estaba relacionada con saber si la ‘influencer’ era celosa en su vínculo sentimental, a lo que ella fue sincera y aseguró que todo dependía de la situación. La antioqueña puntualizó en que no se podía celar por cualquier cosa, pero había detalles que sí despertaban esta reacción.

“Creo que depende de muchas cosas. Depende de la situación. Tampoco uno celar por cualquier estupidez, no soy ese tipo de persona, pero hay cosas que, de pronto…, todo normal”, dijo la paisa en uno de los videos de su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, otra de las preguntas que aparecieron se enfocaba en si la empresaria extrañaba la soltería y esa libertad al momento de vivir distintas cosas. Luisa Fernanda fue clara en que, en la actualidad, no le pasa esto, ya que está plena con su familia, sus hijos y su pareja.

De igual forma, en la respuesta que dio, la colombiana sí dejó claro que si en algún punto su noviazgo con Pipe Bueno termina, no tendrá problema alguno en disfrutarse y conocer otras personas.

“En este momento de mi vida no extraño nada de mi soltería, estoy muy feliz viviendo mi presente con mi familia. Pero si la vida me vuelve a poner en la soltería, porque uno nunca sabe, las relaciones también se acaban… uno nunca sabe, pues me voy al garete, sin miedo”, expresó.

Por último, otro de los temas que surgieron fue el del rostro del nuevo bebé que está por nacer, ya que muchas personas quieren conocerlo y no esperar a las decisiones que tomaron otros famosos como Mike Bahía, Camilo Echeverry, Greeicy y Evaluna.

“Yo la verdad no lo sé, pues porque, por ejemplo, con Máximo, yo la cara de él la mostré como a los 15 días y yo no estaba pensando ¿será que muestro la cara del niño?, ¿será que no?”, señaló en el clip.