Luisa Fernanda W confesó si extraña la soltería; reveló qué haría si termina con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más conocidas de las plataformas digitales en Colombia, debido a las ideas que plasma en sus videos y fotos, además de la sólida trayectoria que ha ido construyendo en los medios. Poco a poco se dio a conocer entre el público, al punto que sumó millones de personas que se interesaron por saber detalles de su vida personal.

La también youtuber suele estar en el centro de los comentarios y las reacciones de los curiosos, quienes no dudan en lanzar todo tipo de preguntas y afirmaciones relacionadas con su unión sentimental con Pipe Bueno y la nueva faceta que atraviesa al convertirse en madre por segunda vez. En el presente, la empresaria se prepara para recibir a Domenic, fruto de su amor con el cantante de música popular.

En medio de la espera por conocer al nuevo integrante de la familia, la paisa recurrió a las dinámicas de Instagram para responder inquietudes de sus fanáticos. En una de las actividades que realizó recientemente, algunas personas quisieron indagar sobre su personalidad, el noviazgo con el colombiano y los preparativos para el nacimiento del pequeño.

La primera interrogante que apareció en la casilla estaba relacionada con saber si la ‘influencer’ era celosa en su vínculo sentimental, a lo que ella fue sincera y aseguró que todo dependía de la situación. La antioqueña puntualizó en que no se podía celar por cualquier cosa, pero había detalles que sí despertaban esta reacción.

“Creo que depende de muchas cosas. Depende de la situación. Tampoco uno celar por cualquier estupidez, no soy ese tipo de persona, pero hay cosas que de pronto… todo normal”, dijo la paisa en uno de los videos de su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, otra de las preguntas que aparecieron se enfocaba en si la empresaria extrañaba la soltería y esa libertad al momento de vivir distintas cosas. Luisa Fernanda fue clara en que en la actualidad no le pasa esto, ya que está plena con su familia, sus hijos y su pareja.

De igual forma, en la respuesta que dio, la colombiana sí dejó claro que si en algún punto su noviazgo con Pipe Bueno termina, no tendrá problema alguno en disfrutarse y conocer otras personas.

“En este momento de mi vida no extraño nada de mi soltería, estoy muy feliz viviendo mi presente con mi familia. Pero si la vida me vuelve a poner en la soltería, porque uno nunca sabe, las relaciones también se acaban… uno nunca sabe, pues me voy al garete, sin miedo”, expresó.

Por último, otro de los temas que surgieron fue el del rostro del nuevo bebé que está por nacer, ya que muchas personas quieren conocerlo y no esperar a las decisiones que tomaron otros famosos como Mike Bahía, Camilo Echeverry, Greeicy y Evaluna.

“Yo la verdad no lo sé, pues porque por ejemplo con Máximo, yo la cara de él la mostré como a los 15 días y yo no estaba pensando ¿será que muestro la cara del niño?, ¿será que no?”, señaló en el clip.

“Yo simplemente dejé que las cosas fluyeran y, en este caso, pues que fluyan, esperemos a ver. Igual y, por ejemplo, yo respeto mucho la opinión de las personas que no la muestran. Las que sí, cada quien, o sea, ni lo uno ni lo otro está bien o mal, la verdad, pues según mi opinión, ¿no? Entonces que fluya”, agregó.

Luisa Fernanda W reveló cómo será su segundo parto

La empresaria señaló que está ansiosa por el nacimiento de Domenic, por lo que añora tenerlo pronto en sus brazos y dedicarle todo el amor que tiene para él. Luisa Fernanda no dudó en sincerarse y enfatizar en lo complejo que fue este proceso de gestación en comparación con el de Máximo, ya que con el segundo bebé su salud y su cambio hormonal se vieron afectados.

La paisa señaló que el segundo parto será en Bogotá, por lo que el niño tendrá todo el ambiente rolo.

“Si Dios quiere Domenic va a nacer aquí en Bogotá, entonces uno paisa y el otro rolo, los dos con ‘flows’ distintos, pero sabrosos”, afirmó.