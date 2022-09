Luisa Fernanda W publicó un video y se mostró sin nada de maquillaje, ¿cambia mucho?

Luisa Fernanda W fue protagonista de una serie de noticias en los medios nacionales debido a la recaída de salud que atravesó, semanas atrás, durante su proceso de gestación. La youtuber preocupó a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una serie de contenidos, donde relató los malestares y líos que vivió con su bebé por contracciones que comenzó a sentir.

En medio del descanso que le tocó tomar por recomendaciones médicas, la empresaria y creadora de la línea de maquillaje Divva se dedicó a interactuar con sus fanáticos a través de dinámicas y actividades suaves. La paisa respondió preguntas relacionadas con su embarazo, sus contenidos, la relación sentimental con Pipe Bueno y los cambios que notaron en su look.

Recientemente, la antioqueña llamó la atención de algunos curiosos con una serie de contenidos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde volvió a mostrarse al natural y dejó de lado los estereotipos que se crearon socialmente. La influencer, en medio de su embarazo, habló de los cambios que atravesó su vida en la actualidad, no solo emocional y anímicamente, también físicamente.

Según se apreció en el post de las historias del perfil, la colombiana quiso mostrar su rostro sin una sola gota de maquillaje para que sus seguidores detallaran cómo lucía en su día a día. Luisa Fernanda W aseguró que plasmaba esta imagen porque grabaría un nuevo tutorial, el cual publicaría luego.

“Por aquí ando sin una gota de maquillaje porque les voy a grabar un tutorial de maquillaje. Por aquí me armé un estudio de grabación en mi cuarto, me faltan aún unos cablecitos ya para terminar de organizar el estudio, desde mi reposo, y así poderles crear contenido, relajadita, y desde la cama”, dijo la empresaria en su clip.

“Estar encerrada para mí ha sido duro, pero bueno, hace parte del proceso. Ahorita esperen a la noche y se los publico”, agregó la creadora de contenido, donde se mostró animada a retomar sus actividades.

Los seguidores de la paisa destacaron que se veía muy bella sin maquillaje, además de que le lucía mostrarse de esta forma en las plataformas digitales. Otras personas aseguraron que la youtuber se veía completamente distinta a sus otros contenidos, por lo que se notaba “lo mucho que se arreglaba”.

Por el momento habrá que esperar cómo continúa el proceso de recuperación de la influencer, además de cómo avanza su segundo embarazo.

Luisa Fernanda W mostró cómo se ve su rostro sin filtros

Semanas atrás, Luisa Fernanda W dedicó un espacio en su cuenta de Instagram y habló al respecto de los filtros en las fotografías. La empresaria fue clara con el uso de estas herramientas y los cambios que generan en el día a día.

Por medio de un video en forma de tutorial, la también cantante mostró el proceso que le realizó a una foto suya posando y el cambio radical que tuvo al agregarle varios retoques.

De acuerdo con lo que consigno la influencer el sábado 3 de septiembre, esto lo hizo para que sus seguidores y, en general, la audiencia digital viera que puede llegar a haber un “abuso” en la edición de fotografías y esto cambia totalmente la realidad de lo que muestra una persona.

Las palabras de la mujer, que será madre por segunda vez, fueron: “Definitivamente, no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales, miren cómo cambia mi rostro cada vez que me pongo este efecto -lo muestra-. Es más, este tipo de aplicaciones te modifican tanto tu rostro que puedes ponerte hasta pelo -se puso cabellera-, miren esto, me veo como una persona totalmente diferente”.