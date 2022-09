“No podemos creer todo lo que vemos”: Luisa Fernanda W mostró cómo se ve su rostro sin filtros

La emprendedora e influencer Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las mujeres en Colombia con mayor cantidad de seguidores. Actualmente, la antioqueña tiene más de 17 millones de usuarios en Instagram, donde suele compartir contenido relacionado con su vida y el gusto por el maquillaje.

Usualmente, la pareja sentimental del cantante de música popular, Pipe Bueno, causa polémica por la forma como se viste al estar en estado de gestación, a lo que suele responder a los haters que la critican.

Ahora, su nombre volvió a relucir en los escenarios digitales, luego de que mostrara el poder que tiene la aplicación de filtros sobre una de sus fotos.

Entre las actualizaciones de varias redes sociales, desde hace ya un tiempo, se incorporó la opción de tomar una fotografía con un filtro que modifica la apariencia de la persona o el lugar, según el nivel de retoque que tiene el mismo. Este tipo de cambios en las plataformas ha sido cuestionado por varios sectores, ya que factores como la inseguridad y falta de autoestima han dado prueba del impacto que generan los cambios físicos.

De hecho, se han empezado a difundir comerciales de productos cosméticos haciendo una reflexión sobre estas actualizaciones, puesto que hay quienes no suben ni una sola fotografía “natural”, sino que siempre migran al uso de filtros.

En ese sentido, entre sus declaraciones más recientes, Luisa Fernanda W habló al respecto de los filtros en las fotografías.

Por medio de un video en forma de tutorial, la también cantante mostró el proceso que le realizó a una foto suya posando y el cambio radical que tuvo al agregarle varios retoques.

De acuerdo con lo que consigno la influencer el sábado 3 de septiembre, esto lo hizo para que sus seguidores y, en general, la audiencia digital viera que puede llegar a haber un “abuso” en la edición de fotografías y esto cambia totalmente la realidad de lo que muestra una persona.

Las palabras de la mujer que será madre por segunda vez fueron: “Definitivamente, no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales, miren cómo cambia mi rostro cada vez que me pongo este efecto -lo muestra-. Es más, este tipo de aplicaciones te modifican tanto tu rostro que puedes ponerte hasta pelo -se puso cabellera-, miren esto, me veo como una persona totalmente diferente”.

El tema de los filtros ha sido una vertiente que también la ha abordado otras mujeres de la farándula nacional, pero hay algunas que aprueban este tipo de opciones que ofrecen redes como Instagram, Facebook, Snapchat, entre otras.

En le caso de Luisa Fernanda W, la creadora de contenido les dijo a sus seguidores que existe la posibilidad de alcanzar algunas de estas modificaciones automáticas y digitales mediante el maquillaje. Además, cuando las transformaciones ya son tantas, hay que cuestionarse hasta qué punto darle uso a los retoques fotográficos.

“Y sí, hay efectos que se pueden lograr con maquillaje, pero este tipo de efectos tan perfectos donde te ves como una muñeca irreal, eso no hay que creerlo mucho”, opinó la pareja sentimental de Pipe Bueno, con quien hace poco lanzó una propuesta de cover musical.

Este es el video que la influencer decidió llamar como“Los filtros son para usarlos, pero no abusemos”:

Varios de los millones de seguidores que tiene la antioqueña comentaron la publicación con sus puntos de vista: “Es engañarse a sí mismo!! Y eso del pelo, madre mía, no sabía que también había eso”; “Así es el amor propio escasea y con esos filtros aún más 🥴 menos mal que alguien como tú lo dice”; “Somos hermosas de todas las maneras. 😍 Sin filtro somos mucho más mamacitas, ❤️ no hay que abusar tampoco de ellos”; “siempre dejando mensajes necesarios”, son un par de percepciones que se pueden leer en el post de Instagram de W.