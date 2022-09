“Cualquier pendeja habla”: Jessica Cediel y su indirecta a Natasha Klauss

La presentadora no se aguantó las críticas y dio su opinión.

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más reconocidas en el mundo de la farándula nacional e internacional. En los últimos días, ha estado en tendencia debido a la polémica en la que ha estado envuelta durante muchos años, luego de su cirugía estética por la que ha tenido muchos problemas a causa de los biopolímeros.

Tras ganar la batalla legal contra el médico que le realizó el procedimiento, Cediel ha contado todo el proceso de recuperación no solo física sino también mental, pues ha pasado por momentos difíciles. Por ello, la presentadora recibió un sinnúmero de mensajes de apoyo.

Sin embargo, uno de la actriz Natasha Klauss fue ofensivo para ella.

¿Cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto… Jamás había visto un proceso así, ensañado a seguir y seguir dañando”, dijo la actriz.

Este comentario no cayó nada bien en la modelo que, sin mencionar a la actriz, lanzó un comentario defendiéndose.

“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, escribió la también modelo en su cuenta de Twitter.

El llamado de Klauss a Cediel

A pesar de que la modelo recibió diversos mensajes de apoyo de los curiosos y usuarios de las plataformas digitales, algunas personas no opinaron a favor de ella y le recriminaron todo el proceso que emprendió contra el médico.

Una de las personas que se mostró inconforme con la situación fue la actriz Natasha Klauss, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje en el que le hacía un “llamado” a Cediel para que se responsabilizara.

Según se aprecia en un post de la revista Vea, la reacción de la integrante del elenco de Pasión de gavilanes se dio por un video que se compartió de la modelo, en el que agradecía por el apoyo que recibió durante varios años que tomó el proceso con las autoridades. Klauss, sin pensarlo dos veces, arremetió contra la presentadora, indicando que ella estaba actuando bajo el “ego” y no estaba pensando en los daños que les causaba a los demás.

“Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos ‘conmueve’ desde la víctima”, dijo la artista en el comentario.

“De esto se ha tratado este drama, la víctima y victimario. Me pregunto, ¿cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún, cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto”, agregó en el texto, en el que invitó a reflexionar a Jessica sobre parte de la culpa de lo que sucedió en el proceso estético.

Por último, Klauss lanzó pullas y comentarios relacionados con otras mujeres que son víctimas de situaciones más complejas, según ella, y que tienen que lidiar con realidades completamente fuertes en su día a día.

“He conocido mujeres violentadas y abusadas, mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos, justicia y perdón, víctimas directas del conflicto armado, y jamás había visto un proceso así, ensañado a seguir y seguir dañando. Fin del comunicado”, finalizó.