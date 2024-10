Petro llama “nazi” a Agustín Laje, escritor argentino, y el autor le responde duro: “Además de ignorante, cínico”

Además, Agustín Laje habló también de la relación que tiene Colombia y Venezuela: “El anhelo de Petro es llevar a Colombia como Venezuela, pero el chavismo era otro el tema, ya que ellos controlaban el Ejército. Mientras las fuerzas armadas no sean controladas por Petro no veo que vaya a pasar lo mismo ”, recalcó.

Ante esto, el mandatario de los colombianos no se guardó nada y lanzó un trino en su cuenta personal frente a este momento: “Me enaltece que un Nazi me insulte de esta manera. Es porque algo por la libertad y la justicia, he hecho”, mencionó Petro.