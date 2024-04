Agustín Laje, escritor argentino, analiza los cuatro meses de Javier Milei en el poder y sus peleas con Gustavo Petro: “Sólo ha dicho la verdad”

En efecto, aquí lo que verdaderamente deberíamos estar preguntando es: ¿Petro perteneció a un grupo llamado M-19, sí o no? ¿M-19 fue un grupo que secuestró y asesinó a colombianos, además de hacer operaciones conjuntas con el narcotráfico, con Pablo Escobar a la cabeza, sí o no?, ¿Organizarse para secuestrar y asesinar población civil es precisamente lo que se denomina “terrorismo”, sí o no? Si a estas preguntas respondieron “sí”, entonces Milei sólo ha dicho la verdad sobre Petro.

A.L.: Respondamos esto con la misma lógica de la pregunta anterior. ¿Ser un dictador implica acceder al poder por medios no democráticos ni constitucionales, sí o no?, ¿Ser un dictador implica, también, ejercer el poder suspendiendo el orden constitucional vigente, sí o no?, ¿Milei ha accedido al poder por medios no democráticos, o ha ejercido el poder suspendiendo el orden constitucional, sí o no?