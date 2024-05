Multimillonario dueño de Nu, David Vélez, dice que no puede crecer más en el país por las complejas reglas del sector financiero

Solución incorrecta

Con respecto a la propuesta del Gobierno de establecer inversiones forzosas para la banca, Vélez dijo no tener muy claro cuál es la idea del Ejecutivo en esa área. Sabe que hay interés en inclusión financiera, lo que le parece superválido, dado que 90% de los colombianos no tienen acceso a un producto de crédito. “Tal vez donde no estamos de acuerdo es realmente en la solución al problema. De lo que hemos escuchado se habla de más sucursales físicas, más puntos de venta en otras regiones y no creo que sea por ahí. La solución es la digitalización del sistema. Ya nosotros hemos mostrado en Brasil cómo llegamos a 60% de la población, a gente de todos los estratos porque todos utilizan el celular”, subrayó y enfatizó en que el problema financiero del país está bien diagnosticado, pero que requiere una solución diferente, buscando que más colombianos se digitalicen y que puedan acceder a productos financieros de muy bajo costo, en tiempo real, con transacciones gratuitas y fáciles de hacer.