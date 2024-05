Con 100 millones de clientes y disparada de utilidades, esta entidad le apuesta a los pagos inmediatos

PIX permite que a través de códigos QR o links se puedan hacer todo tipo de pagos tanto a empresas como entre personas y a diferencia de las billeteras digitales que se usan en el país (tipo Nequi o Daviplata) permite que todas las entidades financieras se comuniquen entre sí, sin costo y la autenticación no se hace solo con el número de celular de las personas, sino también puede ser con su correo electrónico o con el número de cédula o con un código, de manera tal que no sea necesario compartir información personal que no se quiera compartir.