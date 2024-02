Desde 2025, Colombia tendrá nuevo sistema de pagos para transferir plata sin costo entre todos los bancos

Al momento de pagar persiste la pregunta: ¿usted cuál recibe, Nequi o Daviplata?, y quienes no tienen alguna de estas billeteras, ni tarjetas débito o crédito, deben recurrir al efectivo, el método de pago que sigue reinando en el país (con él se hace el 70 % de todas las transacciones).

Si bien actualmente existe un sistema que permite hacer transferencias entre bancos y sin costos, que se llama Transfiya, a este no tienen acceso, por ejemplo, quienes tienen cuentas en cooperativas, las cuales a su vez tienen otro sistema de transferencias llamado Visionamos, y lo que se busca es conectar todos los sistemas.

“Al momento de hacer la transferencia, para el usuario final ya no va a importar por cuál canal va la operación, simplemente va a enviar el dinero o hacer el pago en tiempo real. Para eso solo requerirá tener una aplicación móvil, elegir su entidad y ya”, anota Prieto.

Aún, en el Banco de la República no han definido cuál será el nombre que tendrá este sistema, pero será una obligación ofrecerlo en todas las entidades. Además, tendrá una particularidad a la que han llamado ‘llaves’, que son la identificación que cada persona tendrá para su servicio y que puede ser el número de celular, el correo, la cédula o un alfanumérico.

“Es un poco como funciona en Nequi y Daviplata, pero se están habilitando cuatro campos adicionales, pues hay gente que no quiere dar su celular y prefiere dar el correo electrónico, otros prefieren dar su cédula o un alfanumérico como Ana María 123. Entonces, se escoge una de esas cuatro llaves, se escribe el monto de la operación y el dinero se va sin importar en qué entidad esté quien envía, ni quién recibe”, aclara la funcionaria.

“Y de la mano de ellos estamos trabajando para que sea una realidad en 2025″, reitera Prieto, al tiempo que añade que la meta no es que se acabe el uso de efectivo, sino que este no sea el único medio de pago disponible para muchos ciudadanos que hoy no encuentra acceso o disponibilidad de una opción digital.