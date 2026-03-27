Pagos digitales avanzan, pero el efectivo sigue mandando en Colombia

Durante la última década el uso del efectivo en Colombia ha venido disminuyendo de forma sostenida. Pasó de representar más del 90 por ciento de los pagos habituales en 2014 a cerca del 77 por ciento en 2024, según el Reporte de la Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago del Banco de la República.

Así mismo, el uso de canales se ha venido transformando tal y como lo evidencia el boletín Banca & Economía de Asobancaria. Mientras en 2014 el 80 por ciento de las operaciones monetarias se hacían por canales físicos, durante el primer semestre de 2025 el 68 por ciento ya se hacían a través de canales digitales, una tendencia impulsada por la pandemia y las mejoras tecnológicas.

Sin embargo, lejos de desaparecer, el efectivo sigue siendo uno de los medios de pago más utilizados por los colombianos. Incluso, los datos más recientes muestran que, tras años de caída, el efectivo tuvo un leve repunte reciente y continúa liderando por su facilidad de uso y aceptación universal.

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En zonas rurales del país, por ejemplo, donde predominan las labores agrícolas que por tradición se suelen negociar en efectivo, el 65,6 por ciento de la población accede a servicios financieros de manera presencial, de acuerdo con el informe de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades. Además, en Colombia hay más de 11 millones de campesinos, quienes a diario compran y venden utilizando este medio.

Por otro lado, aunque el indicador de acceso en las ciudades es de 101 por ciento, según el informe de Asobancaria, existen más de 500.000 tenderos y 12,7 millones de trabajadores informales que durante años han preferido comercializar sus productos en efectivo. Según una encuesta realizada por el Banco de la República en 2023, los colombianos seguían optando por el efectivo como el instrumento más utilizado, al alcanzar el 78,4 por ciento del total encuestado.

Para Gregorio Blanco, vicepresidente de Ingeniería de BBVA Colombia, si bien cada vez hay más alternativas digitales, lo importante es que los medios se complementen y convivan, pues lo que prima es la experiencia de los clientes. “Me ha pasado que en un solo día hago pagos con diferentes medios: efectivo, tarjetas débito o crédito, transferencias y ahora pagamos también con el teléfono o el reloj. Es importante tener diferentes opciones para usar la más conveniente”, dijo.

PANORAMA MUNDIAL

A nivel global, China se perfila como el primer país en lograr una reducción significativa en el uso del efectivo. A través de aplicaciones como Alipay y WeChat ha implementado una estrategia de inclusión financiera que transformó radicalmente la manera en que comercios y ciudadanos gestionan sus pagos. Blanco también reveló que en España el uso del efectivo es igualmente inexistente, incluso muy pocas personas usan tarjetas físicas porque todo lo gestionan a través del celular.

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Colombia avanza por esa misma vía. Con el sistema de pagos inmediatos Bre-B se está generando una mayor cultura y tranquilidad con el manejo del dinero virtual. Datos del Banco de la República indican que a la fecha ya hay más de 102 millones de llaves registradas y se han realizado alrededor de 588 millones de transacciones.

Finalmente, las proyecciones apuntan a que el uso del efectivo se mantendrá, pero tendrá menos protagonismo cada día, porque la inteligencia artificial dará paso a nuevos desarrollos basados en biometría, donde ni siquiera se necesitará de un medio físico para realizar el pago: con los rasgos físicos será suficiente.