Ricardo Roa aseguró que, pese a presiones en Ecopetrol, no renunciará: siguen las investigaciones en su contra

Cada vez son mayores las presiones para que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, salga del cargo, tras varias investigaciones en su contra que se encuentran en curso. La primera, tras el ingreso de dineros irregulares a la campaña Petro Presidente, la cual gerenció. La segunda, tras varias anomalías en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.

Recientemente, la USO, el sindicato más grande e importante de trabajadores de la petrolera, se pronunció pidiendo la renuncia del directivo y asegurando que, de lo contrario, entrarían en huelga.

Ricardo Roa se mantiene en la presidencia de Ecopetrol, pese a las investigaciones en su contra y la presión de sindicatos y accionistas que pedían su salida. Foto: Ecopetrol / Transmisión de Youtube

Hace algunas horas se conoció un pronunciamiento de Roa, respecto al escándalo y a la posible decisión de renunciar a su cargo. Aseguró que no lo hará, dado que su conciencia se encuentra tranquila, pese a las presiones que se han realizado adentro de la empresa, hacia la junta directiva y por parte de ciertos funcionarios.

Roa se refirió al tema durante la reciente asamblea de accionistas de Ecopetrol, que se desarrolló en la ciudad de Bogotá. Es importante tener en cuenta que la decisión sobre su salida todavía está en manos de la junta directiva, que se va a reunir nuevamente el próximo lunes 30 de marzo para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de Roa en el cargo.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se pronunció al respecto. Foto: Ecopetrol / Youtube

En la asamblea de accionistas también se entregaron resultados financieros, como los niveles de deuda elevados que tiene la empresa. Roa aseguró que los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos.

Afirmó que el nivel de deuda de la empresa en la actualidad supuestamente responde a decisiones tomadas en anteriores administraciones, como la compra de ISA y otras transacciones. Indicó además que la empresa ha venido cumpliendo con la amortización y el pago de intereses.

Dijo que la relación deuda/EBITDA se ubicó en 2,3 veces al cierre del año, por debajo del límite de 2,5 veces que manejan las calificadoras de riesgo.

El caso genera tensión interna en Ecopetrol, con advertencias de movilizaciones sindicales y preocupación por el impacto reputacional en la empresa. Foto: Semana / Getty Images