Estas son las principales razones por las que los latinoamericanos siguen prefiriendo el efectivo

“Si uso pagos digitales voy a tener que pagar impuestos, me van a empezar a fiscalizar o voy a tener que contratar a un contador. Eso no es fácil al nivel que sea, es un problema, una declaración no es fácil a cualquier nivel de estudios, son varias horas del día y es probable que no lo puedas hacer por ti mismo y luego te multan por errores”, manifiesta un comerciante encuestado para este estudio que se realizó en varios países de América Latina, incluido Colombia.