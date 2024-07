¿Decirle adiós al efectivo? Así va Colombia en el proceso de digitalización financiera

No obstante, los números de los no-bancarizados son altos. Según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), son más de 2 mil millones de personas en el mundo los que siguen esta modalidad. Sobre esto, Tania Lea, directora Azteco Latam, empresa especializada en la compra de bitcoin, opinó que “es increíble que, de esos 2 mil millones, más de 1 mil millones de personas adultas en el mundo tienen un smartphone, pero no una cuenta bancaria. Estos últimos están globalmente conectados, pero financieramente desconectados. Pero no es solo eso, tener una cuenta es solo una de las variables, la mayoría de las personas con cuentas todavía no tienen acceso a créditos y muchos solo las usan una vez al mes para sacar todo el efectivo. Hay mucho aún por hacer para poder hablar de inclusión financiera”.