El efecto al alza en los mercados tras el crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas. ¿Impacto del ‘trade’ electoral?

Este lunes, 25 de mayo, fue un día especial en el mercado de valores en el país: de más de 30 acciones que reportan su comportamiento en la Bolsa de Valores de Colombia, apenas tres registraron tímidas caídas, mientras el resto tuvo un repunte, en algunos casos, sobresaliente.

El índice MSCI Colombia, que mide el desempeño de las acciones más líquidas y representativas del mercado, mostró un crecimiento al cierre de la jornada del 2,37 por ciento.

Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y muestran que Paloma Valencia se desplomó. Estos son los resultados

Al observar el registro en la BVC, la mayoría mostró un indicativo al alza, verde. Algunas, sin embargo, tuvieron una interesante dinámica. En el mercado de renta variable, por ejemplo, la acción de ISA subió más de 8 por ciento, mientras la preferencial del Grupo Davivienda se acercó al 6 por ciento. A su turno, la de Mineros S. A. y la de Corficolombiana, cada una, bordearon incrementos cercanos al 5 por ciento.

Esta dinámica se presenta en plena recta final de las elecciones presidenciales en Colombia y, de acuerdo con expertos consultados por SEMANA, refleja los resultados de las más recientes encuestas electorales, en las que Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, recorta terreno a Iván Cepeda, candidato del Gobierno y de la izquierda, y se abre la posibilidad más real de una segunda vuelta electoral, en la que De la Espriella ganaría.

Todas las encuestas ahora reconocen la realidad que había planteado AtlasIntel de una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA

Según el director de investigaciones de una corredora de bolsa, que prefirió mantener su nombre en reserva, el comportamiento de las acciones de este lunes, 25 de mayo, está muy relacionado con el efecto electoral.

“Una de las razones es que hoy es festivo en Estados Unidos y el comportamiento es meramente local y no hubo una dinámica afuera que esté marcando la pauta. Además, repunta un candidato ‘promercado’”, señala el analista.

Según las más recientes encuestas, los candidatos que pasarían a la segunda vuelta serían Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. AtlasIntel fue la primera en mostrar esa tendencia.

En esa medición, hecha por la encuestadora para SEMANA, Iván Cepeda alcanza el 38,7 por ciento y Abelardo de la Espriella, el 37,3 por ciento. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 por ciento.

También se conoció la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, y allí también se advierte la ventaja de Iván Cepeda Castro, con el 33,4 por ciento, mientras Abelardo de la Espriella llega al 30,9 por ciento, y Paloma Valencia se queda con el 12,6 por ciento.

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Guarumo Ecoanalítica, la encuestadora de El Tiempo, registró los siguientes resultados: Iván Cepeda, 37,1 por ciento; Abelardo de la Espriella, 27,5 por ciento, y Paloma Valencia, 21,7 por ciento. En segunda vuelta, Abelardo y Paloma aparecen por encima de Cepeda.

En el mercado, este repunte de acciones en pleno proceso de elecciones se conoce como trade electoral: una estrategia de inversión financiera que busca anticipar los resultados de unas elecciones, con base en los perfiles y propuestas de los candidatos, y cómo impactarán la economía y los precios de los activos.

Es decir, los inversionistas compran o venden acciones con base en las probabilidades de victoria de un candidato específico para capturar ganancias en el proceso electoral o después de él.

“Los inversionistas están apostándole a que en el futuro un nuevo gobierno cambie la tendencia y, con ello, van a capitalizar la inversión que hicieron antes de elecciones”, agregó el analista.

El repunte de acciones en pleno proceso de elecciones se conoce como ‘trade electoral’: los inversionistas compran o venden acciones con base en las probabilidades de victoria de un candidato específico para capturar ganancias en el proceso electoral o después de él. Foto: creada por Gemini AI Foto: El País

Para otra fuente consultada por SEMANA, “algunos analistas han señalado que el mercado está eufórico. Ese trade electoral ya se veía desde el jueves y viernes de la semana pasada, pero hoy fue muy claro, incluso en el mercado de deuda”.

Durante los ciclos electorales, el apetito por el riesgo de los inversionistas, en especial los extranjeros, cambia drásticamente dependiendo de las encuestas y los perfiles de los candidatos, como se vio tras los resultados del fin de semana en materia de encuestas.

Además de las encuestas, estarían pesando otros análisis. Por ejemplo, a menos de siete días para la primera vuelta, Polymarket, la reconocida plataforma de apuestas, muestra un nuevo panorama. Este lunes 25 de marzo, Abelardo de la Espriella registra un 65 por ciento del favoritismo, Iván Cepeda, un 35 por ciento y Paloma Valencia apenas el 2,9 por ciento.