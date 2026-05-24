Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y muestran que Paloma Valencia se desplomó. Estos son los resultados

La carrera presidencial de cara a la primera vuelta parece estar ya definida. Según las más recientes encuestas, los candidatos que pasarían a esa recta final serían Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda

La puja se decantó en las últimas semanas y el crecimiento del Tigre está confirmado. AtlasIntel fue la primera en mostrar esa tendencia. En esa medición, hecha por la encuestadora para SEMANA, Iván Cepeda alcanza el 38,7 por ciento y Abelardo de la Espriella, el 37,3 por ciento. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 por ciento.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella están muy cerca en intención de voto en la primera vuelta, según la encuesta del CNC. Foto: Fotomontaje SEMANA/AFP

La última encuesta publicada fue la de CNC para Cambio y allí también se confirma lo que ya había señalado AtlasIntel. Iván Cepeda Castro obtiene el 33,4 %; Abelardo de la Espriella, el 30,9 %, y Paloma Valencia, el 12,6 %.

Encuesta del CNC ratifica que Abelardo de la Espriella empata con Iván Cepeda y es el único que le gana en segunda vuelta

Guarumo Ecoanalítica, la encuestadora de El Tiempo, registró cifras similares: Iván Cepeda, 37,1 %; Abelardo de la Espriella, 27,5 %, y Paloma Valencia, 21,7 %. En segunda vuelta, Abelardo y Paloma aparecen por encima de Cepeda.

Invamer, por su parte, presenta este panorama: Iván Cepeda, 44,6 %; Abelardo de la Espriella, 31,6 %, y Paloma Valencia, 14,0 %.

Todas las encuestas confirman así que la disputa por la segunda vuelta solo sería posible entre De la Espriella y Cepeda.

Polymarket, la plataforma de apuestas en línea más grande del mundo, por su parte, muestra otro panorama. Abelardo de la Espriella ganaría allí en primera vuelta con el 56 %. Iván Cepeda tendría el 38 % y Paloma Valencia, el 6,6 %.

Esta es la gráfica de Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, sobre la primera vuelta presidencial. Foto: Captura de imagen de Polymarket

Durante las últimas semanas, AtlasIntel, la firma encuestadora de SEMANA, estuvo en la mira. Los resultados de sus mediciones generaron escozor en un sector del país que cuestionó la veracidad de lo publicado. Sin embargo, la tendencia hoy es registrada por todas las otras firmas y medios.

Fue tal la presión contra AtlasIntel que una magistrada del Consejo Nacional Electoral impartió una medida cautelar que le prohibía a SEMANA publicar los resultados de la última medición, que fue la edición de portada de la revista este fin de semana y en la cual, por primera vez, se registró el empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que hoy ratifica la encuesta de CNC para El Tiempo.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

La encuesta pudo ser publicada, pues una nueva sesión de la sala plena de la corporación decidió tumbar la medida que la magistrada había decidido sin consultar con sus colegas, como era el procedimiento.

“La mentira tiene patas cortas”, escribió Andrei Roman este domingo en sus redes sociales, tras conocerse la encuesta de CNC. En otro mensaje, el líder de la firma escribió: “Interesante observar que, con la publicación de las últimas encuestas en Colombia, el peor resultado de Cepeda viene de Guarumo y el peor resultado de Paloma viene de Invamer. AtlasIntel no tuvo agenda a favor o en contra de ninguno de los candidatos. Ahora esto quedó más claro”.

Pero la recta final antes de la primera vuelta no fue la única vez que AtlasIntel estuvo en la mira de un sector del país. Para las consultas internas del 8 de marzo, se generó una controversia por los resultados que arrojó AtlasIntel sobre la candidatura de Claudia López. Una portada de Cambio la registró en tercer lugar a una semana de esas votaciones.

Una portada de 'Cambio' muestra los resultados de una encuesta que ponía en tercer lugar a Claudia López en las mediciones. Hoy en esa misma encuesta tiene el 2.5%. Foto: Portada de Cambio

Una encuesta de Invamer también mostraba que la exalcaldesa se había triplicado en intención de voto y estaba en tercer lugar, con 12,5 %, por encima de Paloma Valencia. Mientras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA acertó al proyectar cerca de 720.000 votos en su consulta (aunque ella obtuvo menos: cerca de 613.000 votos), la firma encuestadora Invamer la había mostrado como la gran sorpresa de la contienda electoral.

Lo mismo sucedió con Paloma Valencia. Una portada de Cambio, con la encuesta de CNC, mostró cómo “se voló Paloma”. Allí se veía a la candidata detrás de Iván Cepeda y a Juan Daniel Oviedo dándole periodicazo a De la Espriella. Finalmente, según las mediciones de hoy, ese escenario tampoco se dio.

Una portada de 'Cambio' mostraba que Paloma se había escapado del lote y a Juan Daniel Oviedo dándole periodicazo a De la Espriella. Al final, sucedió lo contrario. Foto: Cambio

Ahora, todas las encuestas reconocen la realidad. SEMANA siempre ha sido coherente.