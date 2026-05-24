Encuesta del CNC ratifica que Abelardo de la Espriella empata con Iván Cepeda y es el único que le gana en segunda vuelta. Paloma Valencia está fuera de juego

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, publicada este domingo, 24 de mayo, ratifica la tendencia ascendente de Abelardo de la Espriella y lo ubica también casi empatado con Iván Cepeda en la primera vuelta.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Los resultados de esa medición son los siguientes:

Iván Cepeda Castro – Aida Quilcué: 33,4 %

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo: 30,9 %

Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo: 12,6 %

Claudia López – Leonardo Huerta: 2,5 %

Sergio Fajardo – Edna Bonilla: 2,1 %

Santiago Botero – Carlos Fernando Cuevas: 1,1 %

Carlos Caicedo – Omar Nelson Alarcón: 0,6 %

Sondra Macollins – Leonardo Karam Helo: 0,2 %

Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas: 0,1 %

Mauricio Lizcano – Pedro de la Torre: 0,1 %

Roy Barreras – Martha Lucía Zamora: 0,1 %

Gustavo Matamoros – Robinson Alonso Giraldo: --

Voto en blanco: 7,6 %

Ninguno: 2,2 %

NS/NR: 6,5 %

Cambio analiza los resultados así: “Hace sesenta días, Abelardo de la Espriella era tercero en una carrera de tres. Hoy le respira en la nuca al puntero, Iván Cepeda; dejó a Paloma Valencia a veinte puntos de distancia y convirtió lo que parecía una paliza en una pelea abierta”.

Abelardo de la Espriella habló detrás de un vidrio antibalas en su cierre de campaña en Barranquilla. Foto: AFP

“La medición del CNC —la última antes de la primera vuelta— confirma la tendencia ascendente del abogado, el retroceso de la campaña de Valencia y el estático primer lugar de Cepeda, que cierra las mediciones sin un crecimiento significativo. Las cifras llegan en una recta final en la que las campañas harán ajustes de último minuto, suavizarán —o radicalizarán— sus discursos y apostarán por un timonazo que cambie el tablero para el 31 de mayo”, agrega el medio.

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Cambio recuerda que el candidato de la izquierda ha ocupado el primer lugar durante toda la competencia por la Presidencia, pero nunca logró romper el techo del 40 % en esa encuesta del CNC. Cepeda solo supera esa cifra en mediciones como la de Invamer, que el pasado jueves le otorgó el 44,6 %. Sin embargo, en ninguna encuesta ha superado el 50 %, cifra que necesitaría para evitar una segunda vuelta. Así las cosas, un duelo entre la izquierda y la derecha en segunda vuelta ya es un hecho.

Iván Cepeda no logró superar su propio techo y alcanzar mayorías para ganar en primera vuelta. Foto: AFP

Esa competencia estaría reñida, pero en los escenarios de segunda vuelta medidos por Invamer, el Tigre ganaría y sería el próximo presidente. Los resultados de esa confrontación, según la encuesta del CNC publicada por Cambio, son los siguientes: “De la Espriella obtiene el 43,6 por ciento de intención de voto, superando por primera vez a Iván Cepeda, quien se queda con el 40,9 por ciento. Un empate técnico inédito en las mediciones hechas por el CNC en 2026”.

Paloma Valencia quedó por debajo de Cepeda en esta medición. El candidato de izquierda, enfrentado con la aspirante de la Gran Consulta por Colombia, obtiene el 40,8 % frente al 39,1 %, algo que el CNC considera un empate técnico.

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Paloma Valencia cometió un error al salir a conquistar el centro, según Cambio. Foto: Tomada de @AlvaroUribeVel

El medio analiza lo que sucedió con Paloma Valencia así: “Hace dos meses, Paloma Valencia era la candidata de la derecha. No había discusión al respecto. Tenía el respaldo del establecimiento conservador, la tutela de Álvaro Uribe Vélez, una imagen construida durante años como senadora combativa y articulada, y un electorado natural que la veía como la alternativa más sólida al proyecto de izquierda que encarna Cepeda”.

Sin embargo, Cambio asegura que el error estratégico de Valencia fue apostarle a algo que parecía tener lógica: conquistar el centro, pensando que la derecha ya estaba con ella. Así, el penalista terminó quedándose con parte de su electorado. Eso, sumado a la bandera de Abelardo de la Espriella de “cargar una bandera antiestablecimiento que, paradójicamente, lo acerca a la esencia de la campaña de Iván Cepeda”, hizo que el Tigre terminara consolidando, en las mediciones hasta ahora, un casi seguro paso a la ronda final.