Economía

Asocaña pide respetar los resultados electorales y rechaza cuestionamientos al proceso

El gremio de la agroindustria de la caña expresó su respaldo a las autoridades electorales e hizo un llamado a los actores políticos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de julio de 2026 a las 5:16 p. m.
Asocaña se refirió al reciente proceso electoral.
Asocaña se refirió al reciente proceso electoral. Foto: Asocaña

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) manifestó su rechazo a los pronunciamientos que, según señaló, ponen en duda la legitimidad del proceso electoral y de los resultados de los recientes comicios presidenciales.

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El gremio expresó su respaldo a las instituciones encargadas de organizar y certificar los comicios e instó a los diferentes actores políticos a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

En el pronunciamiento, difundido este 7 de julio desde Cali, Asocaña aseguró que las declaraciones que cuestionan el proceso electoral generan preocupación por sus posibles efectos sobre la confianza institucional.

“Asocaña y sus ingenios y cultivadores afiliados rechazamos los pronunciamientos mediante los cuales se pone en duda la legitimidad del proceso electoral y de sus resultados”, indicó el gremio.

Agregó que esas afirmaciones “no contribuyen a la construcción de confianza y a la estabilidad de las instituciones”, al considerar que cuestionan la decisión tomada por los colombianos en las urnas.

Pronunciamiento Asocaña.
Asocaña llamó a los actores políticos a “contribuir al fortalecimiento de la democracia”. Foto: Asocaña

La organización también expresó su respaldo a las entidades que participaron en el desarrollo de las elecciones y en la certificación de los resultados oficiales.

“Desde la agroindustria de la caña reconocemos y respaldamos la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral y de los jueces de la República, encargados de conducir y certificar el proceso electoral”, señaló el comunicado.

Asimismo, sostuvo que estas autoridades “actuaron conforme a sus competencias y garantizaron un proceso transparente en la elección del presidente y el vicepresidente de la República”.

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El gremio reiteró que el respeto por las instituciones es un elemento necesario para preservar la estabilidad democrática y el Estado de derecho, por lo que hizo un llamado a los distintos sectores políticos a actuar con responsabilidad frente al escenario posterior a las elecciones.

Asocaña. La caña de azúcar, es el gran motor de la economía en el Valle del Cauca. Este sector mueve el 0,7 % del PIB de Colombia, mueve 180.000 empleos. Hay 13 ingenios azucareros en la región, seis de ellos tienen plantas de bioetanol. Foto Jorge Orozco / El País.
Asocaña expresó que la “estabilidad del país debe prevalecer”. Foto: Jorge Orozco

“Desde el gremio hacemos un llamado a todos los actores políticos a contribuir con sus actuaciones y declaraciones al fortalecimiento de la democracia, a respetar la voluntad expresada por los colombianos y a defender las instituciones que sustentan nuestro Estado de derecho”, manifestó Asocaña.

Finalmente, la asociación insistió en que las diferencias políticas deben tramitarse dentro del marco institucional y reiteró la importancia de preservar la estabilidad de la nación.

“La estabilidad del país debe prevalecer sobre cualquier diferencia política”, concluyó el gremio.