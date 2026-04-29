“Están matando a la gente que trabaja en el campo”: Claudia Calero, presidenta de Asocaña

No alcanzan a recuperarse de una cuando ya llega la otra. La escalada terrorista que se ha desatado en el sur del país está afectando principalmente a los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, y este 29 de abril las acciones ocurridas tienen consternada a la comunidad de cañeros de la zona.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, envió un enérgico mensaje al referirse al atentado del que fueron víctimas trabajadores del sector, quienes hacían parte de una patrulla que prestaba servicios de seguridad en un ingenio azucarero ubicado en la vía Padilla-Corinto.

Según contó Calero, los hechos ocurrieron en la zona rural de Corinto, en el norte del Cauca, donde un trabajador murió, otro resultó herido y dos más fueron retenidos durante varias horas. “Están matando a la gente que trabaja en el campo”, denunció la dirigente gremial, quien afirmó que la situación de seguridad en esos departamentos es crítica.

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Aunque de forma visible hay una afectación a la actividad productiva en la región, lo más grave es que se está poniendo en riesgo a la comunidad.

Calero pidió a las autoridades y a los gobiernos locales y nacionales, luego de una reunión del Consejo Gremial Nacional y la cúpula militar y policial en Cali, que implementen las acciones necesarias, pues, a su juicio, “Colombia no puede acostumbrarse al terrorismo”.

Por ello, enfatizó que “no se permiten demoras”.

General Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares Foto: Asocaña / Cortesía

¿A qué se debe la escalada?

El 25 de abril de 2026 ya se había registrado otro hecho que causó dolor nacional y de nuevo, los afectados fueron los cañeros.

Miembros de grupos armados incineraron el cabezote de dos trenes cañeros que se trasladaban por la vereda Santa Ana, zona rural del municipio de Miranda, ubicada en el departamento del Cauca.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que las acciones vienen siendo realizadas por grupos armados organizados, ilegales y terroristas, y que en un solo día (este 29 de abril) se han registrado 37 acciones terroristas en los tres departamentos. En ese contexto, mencionó el caso denunciado por Asocaña, en el que la patrulla de seguridad que fue víctima del atentado fue atacada a disparos y luego incinerado el vehículo.

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Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, por su parte, habló del impacto sobre la actividad productiva cada vez que hay un ataque en la vía Panamericana, un corredor determinante para el transporte de carga. Según sus cuentas, se causan pérdidas diarias superiores a 30 mil millones de pesos, aunque enfatizó que “el mensaje de terror no es el que necesitamos en esta zona”.

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca Foto: Asocaña / Cortesía

Así las cosas, Sanclemente pidió un plan maestro de seguridad que implique esfuerzos presupuestales y de recursos humanos. En parte, porque se trata de un ataque sistemático que, por demás, va de la mano de un incremento del 30 % de las estructuras criminales, lo que conduce a que el departamento tenga tasas de homicidio por encima del promedio nacional.

“Exigimos a las autoridades resultados inmediatos: investigaciones rápidas, identificación y captura de los responsables, al igual que medidas efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores y de las comunidades. La impunidad solo agrava la escalada de violencia que se viene presentando en el suroccidente del país”, concluyó Calero.

Asocaña Foto: Asocaña