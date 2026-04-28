Asofondos solicita suspender el traslado de $5 billones restantes de las AFP a Colpensiones

En la tarde del martes 28 de abril de 2026, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto emitido por el Gobierno Nacional para el traslado de los 25 billones de pesos.

Atención: Consejo de Estado suspende decreto del Gobierno Petro que ordenó traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones

Velasco añadió que le han solicitado al Consejo de Estado que complemente la medida cautelar con la suspensión del traslado de los 5 billones de pesos de las AFP a Colpensiones.

#Atento I Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que más de 120.000 personas se han trasladado de las AFP a Colpensiones. "El Decreto obligaba a trasladar estos recursos en muy corto plazo y el Consejo de Estado suspendió el traslado de los primeros $20 billones", dijo.… pic.twitter.com/xsMmMFcEED — Diario La República (@larepublica_co) April 28, 2026

“Hacemos un llamado muy respetuoso al Consejo de Estado y a la Corte que ha admitido la tutela que nosotros hemos presentado en la tarde de ayer, a que complementen esta medida cautelar y sustenten adicionalmente los otros 5 billones de pesos, porque mal haríamos en trasladarlos, no solamente porque es ilegal, es completa mentira, porque contraviene el resto de la reglamentación, sino porque afecta el sueño de millones de colombianos de poderse presionar en el futuro”, señala Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Por otra parte, el directivo analizó la actualidad del sistema pensional del país, destacando la reducción de personas que están cotizando a pensiones.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Foto: CORTESÍA ASOFONDOS

“Nosotros necesitamos cerca de siete u ocho colombianos cotizando por un salario mínimo para pagar una pensión de salario mínimo. En este momento hay cinco y en 25 años vamos a tener cuatro, tres, dos, y en 50 años vamos a tener una por cada pensionado, una persona cotizando. La demografía no nos va a permitir pensionarnos; lo único que nos va a permitir pensionarnos es el ahorro y por eso nosotros desde los fondos de pensiones hemos hecho una defensa para que ese ahorro se consolide, para que ese ahorro crezca y en la ley pensional decía que estos recursos eran para ahorrarse”, complementó Velasco.

Por último, el directivo de Asofondos señaló que la lucha que se vive por parte de las AFP no se da por ganar comisiones; Velasco señala que estos últimos no ganan dinero manteniendo los ahorros pensionales.

Ministerios de Hacienda y Trabajo se pronuncian sobre suspensión del decreto del Gobierno nacional por parte del Consejo de Estado

“Una última cosa que es muy importante, los fondos de pensiones no ganamos más plata reteniendo estos ahorros pensionales; nosotros no cobramos comisión sobre los saldos, nosotros cobramos comisión hace muchos años cuando se hicieron las cotizaciones de ese acervo que se ha acumulado, de ese saldo que se ha acumulado, por lo tanto nosotros no estamos haciendo esto”, finalizó Velasco.