Ministerios de Hacienda y Trabajo se pronuncian sobre suspensión del decreto del Gobierno Nacional por parte del Consejo de Estado

En la mañana del martes 28 de abril de 2026, el Consejo de Estado suspendió el decreto que ordenaba el paso de 25 billones a Colpensiones; frente a esto, los diversos ministerios del Estado se han pronunciado por medio de sus redes sociales.

Atención: Consejo de Estado suspende decreto del Gobierno Petro que ordenó traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones

“Los Ministerios de Hacienda y Trabajo reiteran su compromiso con la defensa del interés general, la protección del ahorro pensional de los trabajadores y la estabilidad del sistema. En ese sentido, ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia”, sostuvieron los dos ministerios.

Por otra parte, señalaron que el debate debe darse con rigor, amplitud y respeto por el debido proceso, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer la correcta implementación de una reforma estructural en beneficio de millones de colombianos.

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