Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le lanza nuevo dardo a Andrés Velasco, presidente de Asofondos

La batalla entre el Gobierno y los fondos privados de pensiones, en medio de la tensión generada por los recursos de las personas trasladadas a Colpensiones que siguen en las AFP, por decisión del Consejo de Estado, ha dado para todo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al parecer ha hecho pesquisa para conseguir datos y continuar el curso de su férrea oposición a las AFP, que también, están defendiendo su posición de no pasar los recursos a la entidad estatal: son 120.000 personas trasladadas y 20.000 ya se pensionaron.

Según el funcionario, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, que es el gremio que agrupa a los fondos privados, es afiliado a Colpensiones. “Decidió pensionarse precisamente en el régimen público, dijo.

Igualmente, en su trino, el ministro mostró la evidencia, lo que podría ser cuestionable, pues se trata de información confidencial del ciudadano.

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“A juzgar por su decisión, parece que sí es la mejor opción para pensionarse en Colombia. Andrés, bienvenido al régimen público”, dijo Sanguino.

No obstante, agregó, “eso sí, te pedimos que por favor nos ayudes a que transfieran el ahorro de las y los trabajadores para poder pagarte a ti y a las 25.000 personas que hicieron su traslado mediante la ventana de oportunidad que ofrece nuestra reforma pensional.