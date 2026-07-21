El análisis de Humberto de la Calle sobre derrota del ‘Abelardismo’ en la presidencia del Senado: “El Tigre está agripado”

El exsenador Humberto de la Calle reaccionó a la elección de Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado con un análisis político en el que sostuvo que el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella estuvo marcado por una derrota y por una reconfiguración de las relaciones entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo.

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A través de su cuenta en X, De la Calle afirmó que, aunque “la alianza de la derecha no se ha roto”, el nuevo gobierno “se inaugura con una derrota”. En su concepto, si el mandatario “pensó que podía apropiarse en solitario de una jefatura única, se equivocó”, pues, según dijo, “se ha instalado en Casa de Nariño un sutil cogobierno”.

El excongresista utilizó una metáfora para ilustrar su planteamiento: “Si uno está en el extremo derecho de la mesa y le ponen otra silla al lado, geométricamente uno queda un poco movido al centro”. Con esa imagen, sugirió que el equilibrio político del nuevo Ejecutivo cambió tras la elección del presidente del Senado.

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Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Honorio Henríquez, Abelardo De La Espriella Foto: SEMANA

De la Calle también se refirió al respaldo que sectores de izquierda dieron a Henríquez durante la votación. Aunque aclaró que ese apoyo “no es en sí mismo un cambio de política”, consideró que “inevitablemente deja una secuela” en el escenario político.

Finalmente, sostuvo que, frente a lo que calificó como la “retórica avasalladora de Abelardo”, el resultado de la elección de la mesa directiva del Senado representa un hecho favorable para el equilibrio político.

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Humberto de la Calle Foto: Suministrada

Cerró su mensaje con la expresión: “¡Vivir para ver!”, dejando entrever su sorpresa por las alianzas que se evidenciaron durante la jornada legislativa.