Humberto de la Calle a Mafe Carrascal por boicot a Mario Hernández y Arturo Calle: “El fascismo se mimetiza”

Una publicación de la congresista María Fernanda Carrascal produjo una ola de críticas en redes sociales. En su trino, la representante escribió: “Por favor, ni Arturo Calle ni Mario Hernández; hay tantas buenas marcas que impulsar hechas en Colombia”.
Con ese mensaje, compartió una publicación en la que se veía al empresario Arturo Calle haciendo la señal de “Firmes por la patria” de Abelardo de la Espriella.
@MafeCarrascal) March 14, 2026
Frente a esa publicación, Humberto de la Calle escribió: “El boicot que propone Mafe Carrascal a los productos de Arturo Calle y Mario Hernández no solo es condenable. Me cae como anillo al dedo de mi pasada columna: el paradigma hoy no es autoritarismo proletario contra autoritarismo para ricos. Es más bien Estado de derecho y libertad vs. autoritarismos que comparten ADN. El fascismo se mimetiza y permea si no tenemos claridad”.
— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 17, 2026
La representante respondió a las críticas por sus declaraciones. “No llamé a un boicot contra Arturo Calle ni contra Mario Hernández… Expresé una opinión sobre la necesidad de orientar el consumo hacia otras marcas nacionales que hacen un trabajo serio, pero que aún no están consolidadas y necesitan que más colombianos y colombianas las conozcan y contribuyan a su desarrollo. Eso es consumo consciente. No otra cosa”, sostuvo.