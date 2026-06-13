María José Navarro, superintendente de SuperSolidaria: “El cooperativismo fue clave en la reducción histórica de la pobreza”

La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, destacó los resultados presentados por el Dane sobre la pobreza monetaria en Colombia: se redujo hasta el 28 por ciento en 2025, la cifra más baja de los últimos tiempos de esta materia.

Ella describió que este resultado no solo refleja el impacto de las políticas sociales, sino también el papel de las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y demás organizaciones de la economía solidaria que generan oportunidades.

Desempleo en Colombia fue de 8,8 % en abril de 2026 y se mantuvo igual frente al año anterior: Dane

“Durante décadas, el cooperativismo ha demostrado que es posible construir desarrollo económico con inclusión social. Hoy, cuando el país alcanza una reducción histórica de la pobreza, es importante reconocer que miles de organizaciones solidarias han contribuido a que más familias accedan al ahorro, al crédito, al empleo y a mejores condiciones de vida”, dijo Navarro.

Su versión es que los publicados por el Dane evidenciarían una reducción de la desigualdad y “confirman la importancia de seguir impulsando modelos económicos basados en la solidaridad, la asociatividad y la participación comunitaria como herramientas para construir un país más justo e incluyente”.