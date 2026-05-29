Desempleo en Colombia en abril de 2026: fue de un 8,8 %, según el Dane

El desempleo en Colombia siguió en un dígito, aunque en esta ocasión no hubo reducción sino estabilidad en la cifra.

En abril de 2026, según el informe presentado por el Dane, la desocupación se ubicó en un 8,8 %, cifra que se mantuvo igual a la que se registraba en igual mes del año anterior, según confirmó la directora de la entidad, Piedad Urdinola.

Dentro de los puntos a destacar, pese a que en Colombia se ha tenido la expectativa de que caiga el empleo como efecto adverso del incremento del salario mínimo en 23 %, las estadísticas señalan que la tasa global de participación se ubicó en 64,7 %, lo que significó un aumento de 1 %.

Implica que los ocupados ahora son 24.277.000 personas, lo que equivale a 701.000 personas más que encontraron una actividad laboral.

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Las mujeres van entrando cada vez más al mercado laboral, pero la tasa de desocupación femenina sigue en dos dígitos, de acuerdo con las estadísticas del Dane: 10,9 % en ellas frente a 7,1 % en los hombres.

Los centros rurales también experimentaron una reducción en el desempleo, al pasar de 6,9 % en abril de 2026 a 6,4 % en el cuarto mes de este año.

¿En dónde consiguieron empleos los colombianos?

El empleo lo está jalonando la contratación pública, que puso 234.000 empleos de los 701.000 que se agregaron a la tasa de ocupación en abril.

Pero también los colombianos están encontrando empleo en el sector construcción y en las actividades artísticas, en línea con el auge de los conciertos y mayor demanda de eventos de entretenimiento.

Piedad Urdinola, directora del Dane, durante la presentación de los resultados del desempleo en abril de 2026. Foto: Dane / Cortesía

De 13 actividades que incluye el Dane en la medición del mercado laboral, tres restaron empleos: actividades financieras; comunicaciones, y comercio, cuyas contracciones fueron leves. En la industria manufacturera la población ocupada prácticamente se quedó igual.

¿Cómo le fue al componente cuenta propia?

Uno de los componentes que suele verse desde una perspectiva de preocupación es el de los cuenta propias, pues tradicionalmente se relacionan con informalidad o empleo precario. Sin embargo, en ese segmento cabe tanto el que trabaja vendiendo dulces en el semáforo como el profesional de la salud que abre un consultorio.

De acuerdo con las estadísticas del Dane, el empleo de obrero y trabajador particular fue el que más sumó al registro de ocupados en abril, aportando 501.000 empleos de los 701.000 adicionales en este mes.