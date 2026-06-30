MinHacienda, Germán Ávila, afirma que no es posible manejar las finanzas públicas sin hacer reforma tributaria

Con el habitual rechazo a la decisión tomada por la junta del Banco de la República, que decidió por mayoría subir las tasas de interés en 75 puntos básicos, hasta ubicarlas en un 12 %, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, empezó a hablar de temas sensibles que seguramente serán parte del empalme con el nuevo gobierno elegido en Colombia.

El funcionario, que liderará el proceso de transición de un mandato a otro, con el nuevo vicepresidente de la República a partir del 7 de agosto, sacó pecho por la tasa de desempleo reportada por el Dane, de la que dijo: “es la más baja de este siglo y probablemente del pasado”.

Con esa variable en mano, afirmó que rechazaba la decisión del equipo de expertos del Emisor, pero, aseguró que ya el tema tendrá que ser administrado por el gobierno que los releve en la Casa de Nariño.

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